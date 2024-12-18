Анна Батурина назначена председателем комитета по образованию администрации Улан-Удэ. Приказ о ее назначении подписал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

В комитете по образованию она работает уже 4 года. До этого занимала должность заместителя председателя. Супруг Анны Витальевны находится на СВО, у них двое детей.



Анна Батурина родилась в с. Новая Брянь Заиграевского района. После школы поступила в БГУ, который окончила с отличием в 2005 году по специальности «Преподаватель педагогики и психологии».

В 2019 году прошла курсы профессиональной переподготовки в РАНХиГС при Президенте РФ с предоставлением права на ведение профессиональной деятельности в сфере административно-государственного управления.

Общий стаж работы - 17 лет, стаж муниципальной службы 5 лет.

Начала трудовую деятельность с должности педагога-психолога Новобрянской СКОШИ 8 вида, имеет опыт работы в должности заместителя директора по воспитательной работе, заведующего муниципального дошкольного образовательного учреждения, в 2011 году работала в управлении образования администрации Заиграевского района, пройдя путь до заместителя начальника, первого заместителя и начальника Управления образования.

Фото: администрация Улан-Удэ