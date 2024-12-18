Жителей Бурятии призывают присоединится к «прямой линии» Владимира Путина

19 декабря в 17:00 по местному времени состоится «прямая линия» и большая пресс-конференция президента России в совмещенном формате — под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».Следить за трансляцией можно будет в прямом эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России», а также на сайте москва-путину.рф.В Бурятии посмотреть трансляцию можно будет и на официальных страницах правительства республики.Россияне уже собрали более 720 тысяч вопросов и обращений к Владимиру Путину. Отправить свой вопрос можно будет вплоть до окончания программы 19 декабря через сайт программы москва-путину.рф, с помощью СМС на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40.В преддверии прямой линии с президентом России к жителям Бурятии обратился министр финансов республики Георгий Мадаев.«Дорогие земляки! Уважаемые коллеги! 19 декабря в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Глава государства в прямом эфире подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны. Призываю всех жителей Бурятии 19 декабря присоединиться к «прямой линии» с президентом России!», - сказал он.