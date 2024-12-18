Политика и власть 18.12.2024 в 17:39
В Бурятии объявят конкурс на нового главу Баргузинского района
Пока же депутатам предстоит выбрать временную замену Михаилу Мишурину
Текст: Андрей Константинов
25 декабря совет депутатов Баргузинского района проведет сессию, на которой назначит исполняющего обязанности главы района. Как сообщает телеграм-канал «Баргузин-инфо.24/7», также на этой сессии будет утвержден порядок и сроки проведения конкурса на должность нового главы района.
Напомним, прежний глава Баргузинского района Михаил Мишурин уволен за пьяное ДТП, в которое он угодил в конце ноября. А на главврача Баргузинской центральной районной больницы Баира Очирова возбудили уголовное дело за превышение полномочий. По версии следствия, по его указанию дежурный врач подменил результаты анализов, которые у Михаила Мишурина взяли после аварии. Также в доме Баира Очирова при обыске обнаружили и изъяли «вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли».
Напомним, прежний глава Баргузинского района Михаил Мишурин уволен за пьяное ДТП, в которое он угодил в конце ноября. А на главврача Баргузинской центральной районной больницы Баира Очирова возбудили уголовное дело за превышение полномочий. По версии следствия, по его указанию дежурный врач подменил результаты анализов, которые у Михаила Мишурина взяли после аварии. Также в доме Баира Очирова при обыске обнаружили и изъяли «вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли».
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