Депутат Цырен Жамсуев поздравил детей своего избирательного округа

«Сегодня по инициативе Администрации Советского района, при поддержке депутатов Народного Хурала, городского совета депутатов, проводится благотворительная елка для детей-сирот, детей погибших участников специальной военной операции, детей, находящихся в социально опасном положении», - сказал депутат.





Театрализованное представление, действительно, было ярким, заводным, с песнями, танцами, яркими огнями, елкой, Дедом Морозом и Снегурочкой. То и дело в него вовлекались непосредственно дети-зрители. Были интерактивные моменты – маленькие улан-удэнцы были не только зрителями. Дети выходили и танцевали вместе с анимационными персонажами, отвечали на их вопросы. Аниматоры в разнообразных одеяниях во весь рост ходили между зрительскими рядами, шутили, вызывая у собравшихся смех, общались с мальчишками и девчонками, которые были в восторге от этого.







Говоря о своем избирательном округе №11 депутат сказал, что в ходе предвыборной кампании активно собирались наказы избирателей, проводятся регулярные приемы граждан в мкрн. Аэропорт, Солдатский, Исток и др. «Все проблемы перекликаются. Это проблемы, касающиеся загрязнения воздуха, водоснабжения, качества электроснабжения. Есть вопросы по качеству дорог в частном секторе, грейдированию, регулярной отсыпке. Это злободневные вопросы, связанные с жизнью людей. Над ними планирую работать в ближайшие годы», - сказал депутат Цырен Жамсуев.





Фото: "Номер один"



В городе Улан-Удэ проходят традиционные новогодние праздничные мероприятия для детей. В каждом районе столицы республики давно определен свой перечень новогодних событий, которые проходят в самых разных местах.Одно из таких событий – благотворительный новогодний бал «Сказка новогодних чудес».на избирательном округе №11 в Советском районе. В сентябре этого года от данного округа депутатом Улан-Удэнского городского совета депутатов был избран Цырен Жамсуев.Он охарактеризовал эту предновогоднюю акцию, как благородную, направленную на то, чтобы ребенок в канун Нового года поверил в чудеса, ощутил праздничное настроение, получил подарки. «Приглашено более ста детей. В основном, это учащиеся школы №37 микрорайона Аэропорт и школы №54 микрорайона Исток», - отметил депутат Улан-Удэнского горсовета.Он впервые был на этом традиционном мероприятии в статусе депутата Улан-Удэнского горсовета и был очень рад поддержать такое мероприятие. Вместе с ним поздравить детей пришли представители Народного Хурала, администрации Советского района и даже заместитель прокурора Советского района. Выступив в начале мероприятия, Цырен Жамсуев поблагодарил всех, кто принимал участие в организации и проведении этой новогодней акции. Поздравляя с наступающим Новым годом, он пожелал собравшимся добра, счастья, здоровья, хорошего настроения, а также заниматься спортом.Депутат подчеркнул, что представление, подготовленное муниципальными артистами для детей, очень интересное и позитивное.Перед зрителями развернулась история с участием нерп, омуля, заезжей морской звезды Себастьяна и других персонажей. Нерпы мечтали о заморских краях, но в итоге оказалось, что Байкал ничем не хуже. И в конце даже морская звезда из экзотической страны начинает размышлять – не остаться ли ей на Байкале.Сюжет новогодней постановки был, как видим, патриотическим, связанным с нашими местами. Но эта идея патриотизма продвигалась ненавязчиво и весело.«Для всех присутствующих детей приготовлены сладкие подарки», - порадовал Цырен Жамсуев. Свой вклад в подготовку подарочных наборов внесли и депутаты горсовета.