Политика и власть 19.12.2024 в 16:31

Школа для молодого депутата Горсовета Улан-Удэ

Прошло последнее занятие в рамках обучающего проекта
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Текст: Татьяна Жамсуева
Школа для молодого депутата Горсовета Улан-Удэ

18 декабря депутаты городского совета посетили завершающее занятие в рамках «Школы молодого депутата» - проекта, направленного на обучение вновь избранных депутатов. Блок назывался «Взаимодействие с администрациями районов города». Были приглашены в качестве спикеров представители трех районов города. 

- Школа молодого депутата – это проект, который реализуется с начала октября, рассчитанный на три месяца. И на завершающем занятии выступили главы районов города. Они ознакомили депутатов о своей деятельности, какие задачи, цели и проекты реализовывают. Напомним, что целью проекта является то, чтобы депутаты, как можно быстрее познакомились со структурой администрации и задачами, которые решают структурные подразделения. Что позволит в дальнейшем эффективнее решать вопросы, которые возложили на них избиратели, - прокомментировала руководитель аппарата улан-удэнского Горсовета Ульяна Афанасьева. 

Каждый из выступающих рассказал депутатам не только об основных задачах и функциях таких, как организация и обеспечение решения вопросов местного значения на территории района в пределах полномочий, содействие в создании благоприятных условий для жизнедеятельности населения, осуществление отдельных переданных государственных полномочий, организациях предоставления государственных и муниципальных услуг. Но озвучили проблемные моменты, которые стоят перед администрацией районов.

- Хотелось бы остановиться на той проблеме, с которой мы столкнулись в последние два года. ТГК-14 некачественно и не в полном объеме устанавливает наружное благоустройство. В связи с возросшим объемом ремонтных работ. Ведется претензионная работа, подан иск. По электроснабжению из-за превышения нагрузок потребителями частного сектора так, как переходят на электроотопление с связи с высокими ценами на твердое топливо, остро стоит вопрос по перегрузкам на электросети, соответственно увеличилась аварийность, - начал свой доклад первый заместитель руководителя Администрации Октябрьского района Петр Касьянов.

Также в докладах перед депутатами была отмечена реализованная деятельность в рамках национальных проектов, таких «Чистая вода», «Формирование комфортной городской среды» и другие.

Как отметил первый заместитель руководителя Администрации Советского района Евгений Алексеев, общий вид Советского района за последние годы сильно меняется в лучшую сторону и становится привлекательнее для туристов. Было построено много школ и садов, ведется капитальный ремонт автодорог, обустроены придворовые территории, скверы, спортивно-детские площадки. Все это было выполнено в рамках федеральных, республиканских и муниципальных программ, в том числе по наказам избирателей депутатов Горсовета.

В своем докладе первый заместитель Администрации Железнодорожного района Артемий Радионов остановился на благоустройстве территории района с помощью исполнения наказов избирателей депутатов горсовета. Как отметил глава района, значительный вклад в благоустройство района вносят именно мероприятия, исполняемые в рамках реализации наказов депутатов. Приоритетным стали: ремонт и реконструкция учреждений домов культуры, устройство сетей наружного освещения, строительство сетей холодного водоснабжения, асфальтирование, благоустройство тротуаров и придомовых проездов, благоустройство детских площадок, содержание дорог неусовершенствованным покрытием частного сектора. 

После докладов спикеров депутаты активно участвовали в дискуссиях по вопросам о кошении травы вдоль дорог, вывозе мусора после субботников. Были предложены инициативы по улучшению городской среды.

- Поскольку я первый раз в Горсовете, то для меня это очень полезная школа. Была возможность задать вопросы напрямую в администрации, председателям комитетов. Узнал механизмы работы со структурами, регламенты работы с ними. Для меня теперь уже проще, в какую дверь нужно постучаться и куда идти, - поделился Александр Мантатов.

Фото: Горсовет Улан-Удэ

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