В Улан-Удэ начали решать проблему с ливневыми водами по улице Мокрова. О ходе подготовительных работ рассказал депутат горсовета Улан-Удэ по округу №28 Владимир Болдоров.

Напомним, во время дождей двор дома №40 по улице Мокрова превращается в одну большую лужу. Чтобы избавить жителей от неудобств раз и навсегда, решено было провести выездное заседание с участием представителей администрации Октябрьского района и «Улан-Удэстройзаказчика».





Фото: двор улица Мокрова, д. 40 в Улан-Удэ





Вместе с депутатом и управляющей компанией приглашенные осмотрели двор, предварительно определили, куда можно отвести воду и где можно сделать дренажные колодцы.

- Отрадно что все участники совещания готовы решать проблемы жителей. Отмечу, что финансирование данных работ заложено в наказы 2025 года. Весной начнем работы! – рассказал депутат.

Кроме того, в декабре депутат Владимир Болдоров активно включился в решение проблемы, связанной с освещением улицы Ландышевой в Улан-Удэ.





Фото: улица Ландышева в Улан-Удэ

В октябре к нему обратилась жительница частного дома на этой улице с просьбой о создании уличного освещения. Микрорайон активно развивается, здесь строится много новых домов, и уличное освещение стало необходимостью для обеспечения безопасности жителей и дорожного движения.

Депутат внимательно рассмотрел этот вопрос и совместно с представителями МУП «Горсвет» и Комитета городского хозяйства посетил место, чтобы определить, где и как будет установлено освещение.

В конце ноября была составлена смета на освещение по улице Ландышевой, и этот наказ будет также включен в список наказов на будущий год.

Прием в общественной приемной депутата Улан-Удэнского Горсовета Владимира Болдорова проходит каждый понедельник по адресу: ул. Калашникова, 10 (АН «Доверие»). Часы приема: с 17:00 до 19:00. Запись по телефону: 8-924-754-00-70.

Фото: Городской Совет депутатов города Улан-Удэ