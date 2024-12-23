Депутат Горсовета устроил праздник для детей своего округа

При поддержке депутата Улан-Удэнского городского Совета Беликто Цыбикова и Администрации Октябрьского района прошла новогодняя елка для детей округа № 26. В актовом зале средней школы № 50, которая находится в мкр. Новая комушка, состоялся настоящий праздник для детей и их родителей.

Новогодняя елка – это долгожданный праздник не только для детей, но и для родителей. Ведь впереди длинные зимние каникулы. Предвкушение нового года всегда добавляет еще большую радость. Елка в зале наряжена, оценки в дневники поставлены, поэтому можно без зазрения совести носиться по коридору до актового зала. На праздничную елку, организованную в том числе при поддержке заместителя председателя Комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского Совета депутатов Бэликто Цыбикова, пришли не только ученики средней школы №50, но все желающие жители с микрорайона.

- Сегодня мы специально сократили уроки ради праздничной программы. Сюда пришли все дети нашего района. Наши девятиклассники украсили актовый зал. У всех приподнятое настроение, дети уже в расслаблены, ждут праздника и, конечно же, своих каникул - поделилась эмоциями учительница по математике Алдарма Дармаева.

Со слов помощника депутата Горсовета, на округе №26 отмечаются все календарные праздники, а самым массовым праздником является праздничная елка для детей микрорайона. Самым маленьким участникам новогодней елки были вручены мягкие игрушки. Также были предусмотрены призы за самые оригинальные костюмы. По примерным подсчетам на праздник собралось больше 100 детей. Настоящий праздничный интерактивный концерт обеспечили яркие аниматоры, и в зале царила атмосфера детства и новогоднего карнавала.

- Так как впереди у детишек зимние каникулы, поэтому мы хотим зарядить их предновогодним настроением. Приглашаем Деда Мороза, устраиваем конкурсы. Обращаемся к детишкам с пожеланиями, чтобы они проводили меньше времени с гаджетами и выходили играть на свежем воздухе. Ведь зимних игр очень много, - обратился к детям депутат 6 и 7 созыва Горсовета Улан-Удэ Бэликто Цыбиков.