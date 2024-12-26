Политика и власть 26.12.2024 в 18:43

В Бурятии задержан министр сельского хозяйства Галсан Дареев

Сегодня у министра прошли обыски, а завтра состоится суд
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В Бурятии задержан министр сельского хозяйства Галсан Дареев
Наши источники подтвердили информацию о том, что у министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева  прошли обыски. Завтра назначен суд по мере пресечения, где решится вопрос - отправят задержанного в СИЗО или оставят под домашним арестом. 

Как известно, в уходящем году неожиданные кадровые изменения потрясли министерство сельского хозяйства. Галсан Дареев на данный момент находится в продолжительном отпуске. Ранее Глава Бурятии уже обозначил свою позицию по ситуации в министерстве.

- По минсельхозу некрасивая ситуация, позорная ситуация. По-другому не скажешь. Идет работа правоохранительных органов. У меня есть информация, но не все могу публично сказать. А, в целом, идет системная замена кадров в минсельхозе, вы сами видите. Надеюсь, что порядок будет, - сказал Алексей Цыденов на встрече со СМИ в начале декабря, одновременно отметив, что в показателях развития сельского хозяйства республики неплохая ситуация.

Напомним, в ноябре в связи с утратой доверия был уволен первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Булат Цыренжапов. Как сообщили в республиканской прокуратуре, чиновник недостоверно указал сведения о полученных доходах и имуществе в декларациях за 2022 и 2023 годы.



Так же в ноябре  из министерства ушел еще один заместитель Галсана Дареева - председатель Комитета развития сельских территорий и инвестиций Евгений Цыбиков. Отмечается, что он покинул пост по собственному желанию.

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