Политика и власть 28.01.2025 в 17:01

В Бурятии министерству сделали обрезание

Министерство спорта лишилось молодежной политики
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии министерству сделали обрезание
Фото: архив «Номер один»
Правительство Бурятии издало постановление «О министерстве спорта РБ». Таким образом, произошло окончательное оформление разделения существовавшего ранее министерства спорта и молодежной политики на министерство спорта и Республиканское агентство по делам молодежи.

Постановление о создании Республиканского агентства по делам молодежи вышло еще в конце прошлого года. Его штатная численность составит 17 человек. Основными задачами агентства названы реализация молодежной политики; сохранение и развитие кадрового, творческого потенциала молодежи, поддержка института молодой семьи; разработка и осуществление мер по содействию в решении жилищных проблем молодежи, организации досуга, формированию здорового образа жизни, духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и т.д.

Как следует из опубликованного постановления, в «обрезанном» министерстве спорта также будет 17 сотрудников, в их числе министр, у которого будет только один заместитель. В министерстве будет два комитета: Комитет по физической культуре и спорту и Комитет по реализации программ и обеспечению деятельности.

Напомним, министерство спорта и молодежной политики Бурятии было создано в 2015 году путем слияния Республиканского агентства по физической культуре и спорту с Комитетом по молодежной политике. Первым руководителем нового министерства был назначен Баир Ангуров. Сейчас министерство возглавляет Иван Козырев.
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