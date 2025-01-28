В Бурятии министерству сделали обрезание

Правительство Бурятии издало постановление «О министерстве спорта РБ». Таким образом, произошло окончательное оформление разделения существовавшего ранее министерства спорта и молодежной политики на министерство спорта и Республиканское агентство по делам молодежи.Постановление о создании Республиканского агентства по делам молодежи вышло еще в конце прошлого года. Его штатная численность составит 17 человек. Основными задачами агентства названы реализация молодежной политики; сохранение и развитие кадрового, творческого потенциала молодежи, поддержка института молодой семьи; разработка и осуществление мер по содействию в решении жилищных проблем молодежи, организации досуга, формированию здорового образа жизни, духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и т.д.Как следует из опубликованного постановления, в «обрезанном» министерстве спорта также будет 17 сотрудников, в их числе министр, у которого будет только один заместитель. В министерстве будет два комитета: Комитет по физической культуре и спорту и Комитет по реализации программ и обеспечению деятельности.Напомним, министерство спорта и молодежной политики Бурятии было создано в 2015 году путем слияния Республиканского агентства по физической культуре и спорту с Комитетом по молодежной политике. Первым руководителем нового министерства был назначен Баир Ангуров. Сейчас министерство возглавляет Иван Козырев.