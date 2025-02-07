Политика и власть 07.02.2025 в 09:14
Евгений Лагацкий стал полноценным главой Следкома Бурятии
Владимир Путин избавил его от приставки «и.о.»
Текст: Андрей Константинов
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Лагацкого на должность руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Бурятия. Напомним, он уже руководил следственным ведомством с начала октября прошлого года, однако все это время работал в качестве исполняющего обязанности.
Евгений Лагацкий родился 8 февраля 1971 года в Бурятии. Окончил Восточно-Сибирский государственный технологический университет по специальности «юриспруденция». С 2002 года работал в прокуратуре Бурятии. С 2007 по 2009 гг. проходил службу в следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре РФ по РБ в должности руководителя отдела криминалистики. В 2009 по 2016 гг. состоял в должности старшего помощника руководителя управления (по вопросам собственной безопасности), а затем - руководителя следственного отдела по Железнодорожному району Улан-Удэ СУ СК России по РБ.
С 2016 по 2018 гг. Евгений Лагацкий являлся первым заместителем руководителя Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте; с 2018 по 2021 гг. возглавлял Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ. В 2021-2024 гг. работал первым заместителем руководителя следственного управления СК России по Республике Башкортостан.
В начале октября 2024 года Евгений Лагацкий стал исполняющим обязанности главы следственного управления СК России по Республике Бурятия, сменив на этом посту Вячеслава Сухорукова. Последний вскоре стал зампредом правительства Бурятии по вопросам безопасности.
Евгений Лагацкий родился 8 февраля 1971 года в Бурятии. Окончил Восточно-Сибирский государственный технологический университет по специальности «юриспруденция». С 2002 года работал в прокуратуре Бурятии. С 2007 по 2009 гг. проходил службу в следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре РФ по РБ в должности руководителя отдела криминалистики. В 2009 по 2016 гг. состоял в должности старшего помощника руководителя управления (по вопросам собственной безопасности), а затем - руководителя следственного отдела по Железнодорожному району Улан-Удэ СУ СК России по РБ.
С 2016 по 2018 гг. Евгений Лагацкий являлся первым заместителем руководителя Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте; с 2018 по 2021 гг. возглавлял Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ. В 2021-2024 гг. работал первым заместителем руководителя следственного управления СК России по Республике Башкортостан.
В начале октября 2024 года Евгений Лагацкий стал исполняющим обязанности главы следственного управления СК России по Республике Бурятия, сменив на этом посту Вячеслава Сухорукова. Последний вскоре стал зампредом правительства Бурятии по вопросам безопасности.