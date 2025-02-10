Политика и власть 10.02.2025 в 14:36

Заместитель мэра Улан-Удэ отучился в «Школе мэров» в Якутске

Участники программы рассмотрели вопросы стратегического развития муниципальных образований
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Текст: Иван Иванов
Заместитель мэра Улан-Удэ отучился в «Школе мэров» в Якутске
Фото: архив «Номер один»
4-7 февраля 2025 года в Республике Саха (Якутия) прошел третий очный образовательный модуль программы развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров». Бурятию на этом мероприятии представлял Сергей Гашев, заместитель мэра Улан-Удэ – председатель комитета городского хозяйства.

- Саха (Якутии) близка к Улан-Удэ по климатическим условиям - короткий строительный сезон, само содержание объектов благоустройства накладывает определенные трудности. Поэтому опыт якутского подхода к крупным инвестиционным проектам и развитию инфраструктуры в условиях Крайнего Севера может быть адаптирован к нашему городу, - сказал Сергей Гашев.

Участники программы рассмотрели вопросы стратегического развития муниципальных образований, их участия в реализации национальных проектов, вопросы разработки и реализации мастер-планов территорий, создания и развития промышленной инфраструктуры, развития креативной экономики.

В качестве экспертов участие в программе принимают представители правительства РФ, Минвостокразвития России, государственной корпорации «ВЭБ.РФ», Дом.РФ, Восточного центра государственного планирования, других экспертных организаций.

Программа «Школа мэров» разработана по поручению президента России Владимира Путина и реализуется ВШГУ Президентской академии при поддержке Администрации президента РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).
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