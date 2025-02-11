Политика и власть 11.02.2025 в 17:52
В Бурятии будущего зампреда отговаривают от участия в СВО
Депутаты считают, что Амгалан Дармаев нужнее в республике
Текст: Андрей Константинов
В комитетах Хурала Бурятии продолжается обсуждение вопросов, вынесенных на предстоящую сессию. В их числе вопрос о даче согласия главе республики на назначение Амгалана Дармаева зампредом правительства – министром сельского хозяйства.
Так, депутаты Комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям единогласно поддержали его кандидатуру. В то же время парламентарии во главе с председателем комитета Виталием Лыгденовым рекомендовали отложить его решение о добровольном участии в СВО, а все усилия направить на развитие сельского хозяйства Бурятии.
«По мнению народных избранников, сейчас не менее важно под руководством зампреда правительства республике успешно начать столь важные весенне-полевые работы», - отметили в пресс-службе Народного Хурала.
Напомним, Амгалан Дармаев был назначен заместителем министра сельского хозяйства Бурятии в ноябре прошлого года. Сейчас он является исполняющим обязанности министра. На днях глава Бурятии внес его кандидатуру на пост главы Минсельхоза. Однако еще в январе Амгалан Дармаев объявил, что намерен добровольцем отправиться в зону СВО вместе с зампредами Иваном Альхеевым и Алдаром Гулгеновым.
Так, депутаты Комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям единогласно поддержали его кандидатуру. В то же время парламентарии во главе с председателем комитета Виталием Лыгденовым рекомендовали отложить его решение о добровольном участии в СВО, а все усилия направить на развитие сельского хозяйства Бурятии.
«По мнению народных избранников, сейчас не менее важно под руководством зампреда правительства республике успешно начать столь важные весенне-полевые работы», - отметили в пресс-службе Народного Хурала.
Напомним, Амгалан Дармаев был назначен заместителем министра сельского хозяйства Бурятии в ноябре прошлого года. Сейчас он является исполняющим обязанности министра. На днях глава Бурятии внес его кандидатуру на пост главы Минсельхоза. Однако еще в январе Амгалан Дармаев объявил, что намерен добровольцем отправиться в зону СВО вместе с зампредами Иваном Альхеевым и Алдаром Гулгеновым.
Тегизампреды спецоперация хурал