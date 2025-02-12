Мэрия Улан-Удэ усилит контроль за порядком в городе

В мэрии Улан-Удэ появится новый Комитет жилищного и административного контроля. Его образуют путем слияния Управления муниципальной жилищной инспекции и Управления административного контроля.Как сообщили в мэрии, слияние поможет усилить контроль за порядком на территории города. Комитет будет осуществлять жилищный контроль, контроль за деятельностью по управлению многоквартирными домами, в сфере благоустройства, за соблюдением закона об административных правонарушениях и т.д.– Комитет объединит усилия в решении поставленных задач. Таких как подготовка жилого фонда к осенне-зимнему периоду, уборка территорий, борьба с гололедом и т.д. Упор, конечно, не на штрафы, а на профилактику правонарушений, чтобы обеспечить порядок, чистоту, уют в нашем городе, – сказал первый заместитель мэра по развитию инфраструктуры Сергей Гашев.Новый комитет внедрит проект по автоматической фиксации нарушений с помощью системы «ДОЗОР-МП». В частности, по незаконной парковке на газонах, пешеходных дорожках, детских и спортивных площадках и на территориях, предназначенных для озеленения.Испытания этой системы, позволяющей с помощью планшета фиксировать нарушения, проводились с июня 2024 года в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Было вынесено 515 штрафов на сумму 1,7 млн рублей, из которых 1,2 млн уже оплачено. После создания комитета эта система будет внедрена по всему городу, пообещали в мэрии.Также в ведение нового комитета планируется передать организацию работы районных административных комиссий, чтобы усилить эффективность их работы. В частности, комиссии могут в отношении одного и того же лица неоднократно выносить административное наказание в виде предупреждения. Затем прекратить дело по малозначительности, хотя нарушение может быть серьезным. Такие комиссии рассматривают вопросы самовольного выгула домашних животных, уничтожения зеленых насаждений и т.д.– Считаем, что деятельность административных комиссий требует кардинальных изменений, которые возможны только при создании единой структуры. Это позволит достичь объективности и единства при назначении административных наказаний, а также повысит эффективность поступлений в муниципальный бюджет, – подчеркнул Сергей Гашев.Создание единого комитета предполагает работу с не только с явными, но и потенциальными или скрытыми административными нарушениями. Причем, одним из показателей эффективности работы комитета будет отсутствие повторности проведения проверок.Вопрос о создании нового комитета будет вынесен на ближайшую сессию горсовета Улан-Удэ.