Политика и власть 12.02.2025 в 09:30

Мэрия Улан-Удэ усилит контроль за порядком в городе

Для этого в администрации создадут новый комитет
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Текст: Андрей Константинов
Мэрия Улан-Удэ усилит контроль за порядком в городе
Фото: архив «Номер один»
В мэрии Улан-Удэ появится новый Комитет жилищного и административного контроля. Его образуют путем слияния Управления муниципальной жилищной инспекции и Управления административного контроля.

Как сообщили в мэрии, слияние поможет усилить контроль за порядком на территории города. Комитет будет осуществлять жилищный контроль, контроль за деятельностью по управлению многоквартирными домами, в сфере благоустройства, за соблюдением закона об административных правонарушениях и т.д.

– Комитет объединит усилия в решении поставленных задач. Таких как подготовка жилого фонда к осенне-зимнему периоду, уборка территорий, борьба с гололедом и т.д. Упор, конечно, не на штрафы, а на профилактику правонарушений, чтобы обеспечить порядок, чистоту, уют в нашем городе, – сказал первый заместитель мэра по развитию инфраструктуры Сергей Гашев.

Новый комитет внедрит проект по автоматической фиксации нарушений с помощью системы «ДОЗОР-МП». В частности, по незаконной парковке на газонах, пешеходных дорожках, детских и спортивных площадках и на территориях, предназначенных для озеленения.

Испытания этой системы, позволяющей с помощью планшета фиксировать нарушения, проводились с июня 2024 года в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Было вынесено 515 штрафов на сумму 1,7 млн рублей, из которых 1,2 млн уже оплачено. После создания комитета эта система будет внедрена по всему городу, пообещали в мэрии.

Также в ведение нового комитета планируется передать организацию работы районных административных комиссий, чтобы усилить эффективность их работы. В частности, комиссии могут в отношении одного и того же лица неоднократно выносить административное наказание в виде предупреждения. Затем прекратить дело по малозначительности, хотя нарушение может быть серьезным. Такие комиссии рассматривают вопросы самовольного выгула домашних животных, уничтожения зеленых насаждений и т.д.

– Считаем, что деятельность административных комиссий требует кардинальных изменений, которые возможны только при создании единой структуры. Это позволит достичь объективности и единства при назначении административных наказаний, а также повысит эффективность поступлений в муниципальный бюджет, – подчеркнул Сергей Гашев.

Создание единого комитета предполагает работу с не только с явными, но и потенциальными или скрытыми административными нарушениями. Причем, одним из показателей эффективности работы комитета будет отсутствие повторности проведения проверок.

Вопрос о создании нового комитета будет вынесен на ближайшую сессию горсовета Улан-Удэ.
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