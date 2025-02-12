В Госдуме приняли закон о защите россиян от мошенников. Вводится «период охлаждения» для кредитов до 48 часов. Также обманутым россиянам разрешили не возвращать взятые под давлением кредиты.

- Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях закон о защите людей от мошенников, принуждающих брать кредиты. Он был поддержан единогласно, - сообщила пресс-служба ведомства.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Телеграм канале напомнил о случаях, когда граждан, особенно пенсионеров, под разными предлогами вынуждают взять в кредит внушительную сумму денег, путем обмана и злоупотребления доверием убеждают людей перевести или передать их преступникам.

Чтобы защитить граждан, вводится «период охлаждения» при выдаче кредита, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции:

- 4 часа — для сумм от 50 до 200 тысяч рублей;

- 48 часов — для сумм от 200 тысяч рублей.

- Предлагаемая отсрочка в получении денежных средств даст заемщикам дополнительное время для тщательного анализа своих действий. За это время гражданин сможет обдумать цели, на которые он занимает средства и понять, что находится под влиянием мошенника, а также посоветоваться с родственниками и друзьями, и, при необходимости, обратиться в кредитную организацию или правоохранительные органы с информацией о мошеннических действиях, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

- На кредитные и микрофинансовые организации возлагается обязанность осуществлять дополнительные проверочные мероприятия на предмет мошенничества при проведении операций и транзакций, - рассказал председатель Госдумы.

Важно, что теперь все кредитные организации будут обязаны ограничить внесение денежных средств на банковский счет через вновь токенизированную (цифровую) платежную карту на общую сумму более 50 тыс. рублей в течение 48 часов с момента выпуска такой карты, поскольку такой способ является основным каналом перечисления денежных средств злоумышленникам.

Также закон установил обязанность зачислять денежные средства только при условии совпадения сведений о заемщике и получателе денежных средств.

- Устанавливается запрет на взыскание с заемщика выплат по кредитному договору, если кредитором не были проведены установленные проверочные мероприятия, в результате чего возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, - также сообщил Вячеслав Володин.

Согласно статистике, представленной кредитными организациями, объем заемных средств, выданных россиянам и переданных затем без добровольного согласия клиента мошенникам, за период с IV квартала 2022 года по III квартал 2023 года составил 4,4 млрд рублей.

Банк России установил, что порядка 50 процентов кредитных (заемных) денежных средств, выданных обманутым гражданам, после их получения были переданы мошенникам.

Закон вступит в силу через 180 дней после дня его официального опубликования.

Фото: loon.site