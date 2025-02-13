Россия и США начинают переговоры по Украине

Состоялся эпохальный телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом.Как сообщает kremlin.ru, главы государств обсудили вопросы урегулирования ситуации на Украине. Дональд Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Владимир Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Дональдом Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путём мирных переговоров.Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе.Президент России пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая тему украинского урегулирования.Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч. В тот же день стало известно, что в ходе телефонного разговора Трампа и Зеленского участники договорились о немедленном начале работы над завершением российско-украинского конфликта.На этом фоне акции российских компаний устремились вверх (в среднем рост на 8%). Инвесторы рассматривают разговор Путина и Трампа как начало реального мирного процесса по Украине. Рубль также укрепляется уже несколько дней - со 103 рублей в январе - до 93 рублей на вчерашний день. Аналитики ожидают снятия части санкций в качестве жеста доброй воли от президента США Дональда Трампа - как только боевые действия остановятся. Это окажет поддержку российской экономике и косвенно может снизить стоимость импортных товаров для потребителей Бурятии.