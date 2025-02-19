Политика и власть 19.02.2025 в 14:44

Иностранных специалистов в Бурятии будут проверять на наличие в реестре

Это будет осуществляться при обращении в налоговую, банк, салон сотовой связи, при покупке авиа и ж/д билетов
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Текст: Служба информации "Номер один"
Иностранных специалистов в Бурятии будут проверять на наличие в реестре

Во вторник, 18 февраля, в правительстве Бурятии состоялось совещание по исполнению требований законодательства в части введения миграционного «режима высылки» и реестра контролируемых лиц. Зампред правительства Бурятии Вячеслав Сухоруков дал соответствующие поручения министерствам и ведомствам.

- Миграционные потоки в Бурятии плотно контролируются. На сегодняшний день нахождение мигрантов в республике не оказывает значительного негативного влияния. Тем не менее, мы должны всегда быть бдительными, четко и жестко контролировать эти процессы, - сказал Вячеслав Сухоруков.

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2024 года № 260-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 5 февраля 2025 года в отношении иностранных граждан, находящихся в России, но не имеющих законных оснований для пребывания, действует «режим высылки».

Данный правовой режим применяется в целях их выезда из страны или приобретения ими законных оснований пребывания.

Учет иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, осуществляется путем внесения сведений о них в реестр контролируемых лиц, который размещен на официальном сайте МВД России, а также в личных кабинетах на сайте «Госуслуги».

- В случае обращения иностранного гражданина в подразделения ФНС России, Росреестра, ГИБДД, ЗАГСа, банковские, кредитные учреждения, образовательные организации, операторам сотовой связи, при покупке проездных документов на международные и междугородние сообщения должностные лица и работники обязаны проверить его на наличие в реестре контролируемых лиц, а при выявлении такого лица отказать ему в предоставлении услуги, - сообщает пресс-служба правительства РБ.

Начальник управления по вопросам миграции МВД по Бурятии Валерий Прилепский обратился к работодателям и пояснил, что иностранные граждане, прибывшие в визовом порядке и находящиеся с нарушением правил пребывания, могут обратиться с заявлениями о выдаче разрешений на работу независимо от цели въезда в РФ.

При этом им будет выдана многократная виза «трудовая деятельность». Также могут в безвизовом порядке обратиться за выдачей патента.  

- Я обращаюсь, в первую очередь, к тем работодателям, кто привлекает иностранную рабочую силу. В случаях выявления незаконно трудоустроенных иностранных граждан и лиц без гражданства рассматриваются новые меры административной ответственности, которые не позволят уйти от ответственности юридическим лицам, - сказал Валерий Прилепский.

Иностранные граждане, имеющие право осуществлять трудовую деятельность в Российской Федерации без необходимости получения патента или разрешения на работу, подают в уполномоченный орган заявление о продлении срока временного пребывания в стране.

Также они предъявляют заверенную копию трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ, заключенного между работодателем, заказчиком работ и иностранным гражданином.

Легализации подлежат только трудящиеся государств-членов ЕАЭС, в отношении членов их семей действие настоящего Указа Президента Российской Федерации №1126 не распространяется. Работодатели, заключившие трудовые договоры с 1 января по 30 апреля 2025 года с незаконно находящимися иностранными гражданами, привлечению к административной ответственности не подлежат.

Работодателей также предупредили об административной ответственности по статье 18.15 КоАП РФ в случае непринятия должных мер по урегулированию правового статуса иностранных граждан до 30 апреля 2025 года.  

 

Фото: loon.site

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