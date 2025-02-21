Проблемы сельского хозяйства

В Народном Хурале Республики Бурятия состоялся круглый стол, на котором обсуждались вопросы соблюдения правил владельцами сельскохозяйственных животных. Главной проблемой оказался выпас скота в местах, которые не были утверждены органами местного самоуправления. Особую обеспокоенность выразили председатели профильных комитетов.

Высокая аварийность

В Бурятии для выпаса сельскохозяйственных животных выделено 1 237 мест на территории 577 населенных пунктов, но осуществляется организованный выпас лишь в 299 из них.

Напомним, сумма административных штрафов за выпас сельскохозяйственных животных вне надлежащего места составляет для граждан – от 3 000 до 5 000 руб, для должностных лиц – от 10 000 до 50 000 руб, для юридических от 50 000 до 100 000 рублей.

– Выпас скота в неустановленных местах чреват целым рядом проблем. Во-первых, это потравы сельхозугодий. То есть фермеры проводят работы, проводят цикл, а в конце… Например, в прошлом сезоне 100 гектаров табун просто вытоптал за ночь. – поделился председатель комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Семен Матхеев. – Во-вторых, это перенос заболеваний. В том числе общих для животных и человека.

В прошлом году комиссии при администрациях районов составили 285 протоколов. Общая сумма штрафов превысила 800 000 рублей, однако взыскано было лишь 259 000 рублей.

– Еще одна проблема сегодняшнего дня – растущее количество дорожно-транспортных происшествий с участием сельскохозяйственных животных, – добавил Матхеев.

В данном суждении главного представителя аграрного комитета поддержал председатель комитета по госустройству, который остро акцентировал внимание круглого стола на удручающей статистике: «Если в 2022 году было зарегистрировано 199 столкновений, в 2023-м – 203 дорожных происшествия, то в 2024 году уже 214 ДТП».

Наиболее опасным временным промежутком оказался вечер, переходящий в полноценную ночь. В интервал с 18:00 до 22:00 блюстители дорожной безопасности зафиксировали аж 103 ДТП.

Сотрудники ГИБДД подчеркивают, что немаловажной из дополнительных трудностей остается выявление владельцев сбитых животных. Острее всего ситуация сложилась в Тункинском и Иволгинском районах, где из 69 ДТП им удалось установить только 5 собственников. Там же, к слову, зарегистрировано и самое большое количество дорожных происшествия с участием сельхозживотных.

– Мы призываем не только к усилению организации выпаса скота, но и к его учету, – прозвучало в ходе заседания.

Нюансы маркирования

По последним данным в нашем регионе промаркированы и учтены порядка миллиона сельскохозяйственных животных и птиц. Только в одном поселении Иволгинское находится 20 000 животных – 14 272 КРС, 4 534 – МРС, 659 голов свиней и 624 лошади.

Несмотря на это в данном вопросе проглядывается нюанс – существуют проблемы с бирками. По словам заинтересованных сторон данный вид маркировки плохо работает.

– Нами неоднократно были замечены случаи того, что хозяева ставят на бирки другие номера или попросту их стирают. – было сказано на круглом столе. – В зимнее время года пластик ломается из-за морозов, а в летнее выцветает на солнце. Из-за всего этого бирки становятся нечитаемыми. Чипы при сканировании работают через раз.

Участники заседания также отметили, что бесконтрольный выпас скота в основном допускается личными подсобными хозяйствами. Меры со стороны властей безусловно предпринимаются, но пока слабо воспринимаются отдельными лицами.

– Наша задача заключается в усилении контроля, улучшении взаимодействия между региональными и муниципальными властями. Те законы, которые были приняты должно исполняться надлежащим образом. Контроль, мониторинг и реализация – все это остается за нами, – подытожил Семен Матхеев.

Парламентарии совместно с другими заинтересованными сторонами обозначили главные направления для уменьшения рисков связанных с бесконтрольным выпасом животных. Например, выделение территорий и контроль за выгулом скота, маркировка и чипирование, установка предупреждающих дорожных знаков и воспитание чувства ответственности у владельцев за своих домашних животных.

Фото «Номер один».