В 2025 году в Бурятии введут еще больше жилья, чем запланировано

Глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в совместном заседании комиссии Государственного совета по направлению «Инфраструктура для жизни». Участники обсудили ключевые направления развития строительной отрасли в регионах России. Глава Бурятии также принял участие в двусторонней встрече с заместителем председателя Правительства России Маратом Хуснуллиным.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания отметил, что завершается работа по поправкам по закреплению в законодательстве понятия «мастер-план». В первую очередь он должен упрощать градостроительные процедуры при их реализации, в том числе в проектах комплексного развития территорий.

Глава республики Татарстан, председатель комиссии Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни» Рустам Минниханов подчеркнул, что во многом значительные результаты в сфере жилья и благоустройства городской среды достигнуты благодаря системной поддержке и вниманию к строительной отрасли Президента страны и Правительства России.

Помощник Президента России, секретарь комиссии Госсовета Алексей Дюмин добавил, что строительная отрасль во все времена влияла и продолжает влиять на качество жизни граждан.

- Для россиян должны быть обеспечены комфортные жилищные условия. Необходимо, чтобы сегодняшние предполагаемые решения обеспечили дальнейшее развитие ипотечного кредитования как наиболее действенного механизма в решении жилищного вопроса, а также содействие в увеличении индивидуального жилищного строительства. Другое немаловажное направление – повышение качества жилищно-коммунальных услуг. Здесь необходимо сосредоточиться в том числе на совершенствовании механизмов защиты прав граждан от необоснованного роста цен на коммунальные услуги. Надо продолжать вырабатывать дополнительные меры поддержки социально незащищённых категорий граждан. Помнить также о первоочередных задачах по поддержке участников СВО и членов их семей, которые поставил перед нами Президент. Также актуален вопрос инфраструктуры для жизни в малых городах, – сказал Алексей Дюмин.

На двусторонней встрече Алексей Цыденов и Марат Хуснуллин обсудили социально-экономическое развитие республики. Зампред Правительства отметил, что работа по развитию инфраструктуры в республике идёт в стабильном режиме. В последние годы построены десятки школ, детских садов, культурных и медицинских учреждений.

- Состоялась двусторонняя встреча, на которой обсуждали вопросы развития дорожной сети республики Бурятия, ситуацию с общественным транспортом, перспективы жилищного строительства. Отметили то, что в прошлом, 2024 году уровень ввода жилья вырос на 40% к уровню 2023. При этом в 2023 году также шли с опережением. И на 2025 год предусматривается ввод жилья больше, чем установлен планом минстроя России для Республики Бурятия. Работа идет в стабильном режиме. Обсуждались также вопросы в рамках взаимодействия по линии Государственного совета по системным мерам, касающимся развития дорог, повышения качества дорог, уличной дорожной сети, в первую очередь, в населенных пунктах, а также системные вопросы поддержки обновления подвижного состава общественного транспорта, - сказал Алексей Цыденов.

Фото: правительство Бурятии