В районах Бурятии возьмутся за бесконтрольный выпас скота. Такая задача была поставлена перед главами районов Бурятии и заинтересованными ведомствами на круглом столе в Народном Хурале Бурятии.

- Проблема бесконтрольного выпаса сельхозживотных давно приобрела особую остроту в республике, помимо ущерба от постоянных потрав, животные регулярно попадают в дорожно-транспортные происшествия, в том числе со смертельным исходом. Также бесконтрольный выпас несет угрозу эпизоотическому благополучию, - подчеркнули в минсельхозе Бурятии.

Согласно действующему законодательству, выпас сельскохозяйственных животных должен происходить либо на огороженных пастбищах, либо под постоянным контролем владельца или пастуха. Однако, несмотря на наличие четких правил, далеко не везде эти нормы соблюдаются.

Так, на территории республики определено 1237 мест для выпаса сельскохозяйственных животных на территории 577 населенных пунктов республики, при этом организованный выпас осуществляется лишь в 299 населенных пунктах.

За нарушение правил выпаса предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 47 Закона Республики Бурятия «Об административных правонарушениях», штрафы за такие нарушения варьируются от 3000 до 100 000 рублей.

В 2024 году уже было составлено 285 протоколов за подобные правонарушения.

- Одним из эффективных методов борьбы с бесконтрольным выпасом стало изъятие животных, находящихся в несанкционированных местах, и помещение их на специальные «штраф-стоянки». Этот метод был опробован в Иволгинском, Бичурском, Заиграевском и Закаменском районах. Результаты оказались обнадеживающими: после проведения рейдов владельцы стали более ответственно подходить к организации выпаса своего скота, - рассказали в министерстве.

В срок до 1 апреля по поручению главы Бурятии такие «штраф-стоянки» должны быть организованы в каждом районе Бурятии.

Кроме того, все затраты на содержание животных во время их нахождения на «штраф-стоянке» ложатся на плечи владельца. Также для предотвращения выхода животных за пределы установленных территорий предлагается использовать электрические изгороди.

В рамках программы технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии владельцам предоставляется возможность компенсировать до 50% расходов на приобретение электрических ограждений.

Фото: Номер один