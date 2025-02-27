Горсовет Улан-Удэ усилил систему контроля за нарушителями

Депутаты горсовета Улан-Удэ приняли решение слить воедино Управление муниципальной жилищной инспекции и Управление административного контроля. Новосозданная структура получила название «комитет муниципального контроля».Соответствующее предложение на сессии горсовета представил Николай Намсараев, заместитель мэра города. Он отметил, что новшество направлено на совершенствование структуры Администрации города, исходя из приоритетных задач, которые стоят сегодня перед муниципалитетом.Он отметил, что создание нового комитета позволит оптимизировать имеющиеся ресурсы и повысить эффективность работы по борьбе с нарушениями порядка на территории города.Так, при создании нового комитета, упомянутое Управление административного контроля уходит из состава комитета городского хозяйства горадминистрации. Кроме того, из районных администраций города в новый комитет уходят штатные единицы, отвечающие за деятельность административных комиссий.«Дополнительно потребуется ввести шесть единиц – председатель комитета, начальник отдела, заместитель начальника отдела, два консультанта, главный специалист. Всего, в комитете будет работать 38 человек. На оргштатные мероприятия по созданию комитета, закупку мебели, техники потребуется 8 млн рублей. Бюджетные ассигнования предусмотрены», - доложил заммэра.Комитет возьмет на себя функции объединяемых подразделений, также будет усовершенствована работа административных комиссий. Еще среди направлений работы – дальнейшая работа с комплексом «Дозор МП», который призван фиксировать нарушения при парковке автомобилей, лицензионный контроль в отношении улан-удэнских «управляшек» (его обещают усилить) и т. д.Создание единого муниципального контролирующего органа позволит упорядочить работу по борьбе с нарушителями, сократить сроки реагирования на нарушения.Также сессия горсовета рассмотрела и одобрила предложение об организации в структуре Администрации города комитета проектного управления и доходов – путем объединения проектно-аналитического комитета и Управления местных доходов. Будет усилена координация в работе с комитетом по финансам и комитетом по управлению имуществом землепользованию.«В сфере имущества и финансов видится сегодня наибольший потенциал городского развития», - доложили депутатам горсовета, подчеркнув, что это очередной шаг в деле повышения эффективности управления городом, повышения экономического потенциала муниципалитета.Чимит Бальжинимаев, председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов, в своем выступлении поддержал новшества. Эти моменты были перед сессией всесторонне проработаны и на самой сессии вопросов у депутатов не было.Изменения в структуре горадминистрации приняли единогласно. Они вступят в силу с 1 июня т. г.На этой же сессии городские депутаты утвердили Положение о комитете муниципального контроля. Помимо перечисленных выше направлений работы новый комитет будет заниматься вопросами жилищного контроля в отношении муниципального жилфонда, жилищного надзора в отношении ресурсоснабжающих организаций и ТСЖ, контроля в сфере благоустройства.Сергей Гашев, первый заместитель мэра города, говоря о работе комплекса «Дозор МП», сообщил, что с его помощью идет борьба с незаконной парковкой на газонах, пешеходных дорожках, детских и спортивных площадках, существующих «зеленых зонах» и территориях, предназначенных для озеленения.С июня прошлого года в Железнодорожном районе Улан-Удэ проходило тестирование этого комплекса. Выявили 516 нарушений. На нарушителей наложили штрафы на сумму 1,764 млн рублей (1,278 млн уже оплачено, более 72 процентов).Сейчас комплекс работает уже во всех трех районах Улан-Удэ. Ожидается, что поступления штрафов по выявленным с его помощью нарушениям, составят в текущем году 10 млн рублей.Новый комитет намерен усилить эффективность работы административных комиссий. В последние годы в их работе был ряд слабых мест. В 2024 г. из составленного 1591 протокола (это без учета статистики по комплексу «Дозор МП») общее количество прекращенных дел составило 21 процент.В 2023-2024 гг. административными комиссиями было вынесено 3924 постановления на сумму 20 млн рублей. Из них 321 протокол (на 6,3 млн) был обжалован суде и более, чем в 200 случаях комиссии проиграли. Судебная статистика тревожит.«Административная комиссия фактически состоит из секретаря комиссии и лиц, привлекаемых на общественных началах. Секретарь комиссии должен защищать протоколы, решения комиссии, в суде. На это у него времени не хватает - не приходит в суд. О реформировании административных комиссий мы говорили больше четырех лет. Сейчас надеемся на более профессиональный подход», - пояснил Сергей Бурдиков, председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета.Все ждут, что после реформы, по итогам текущего года, процент проигрышей в суде станет меньше.Очень показательный факт – взыскивается, в среднем, 44 процентов от общей суммы наложенных штрафов. «За пять лет - с 2018 г. по 2022 г. - порядка 23 млн рублей в бюджет города уже не поступят никогда. Считаем, что деятельность административных комиссий требует кардинальных изменений», - резонно отметил депутатам Сергей Гашев, озвучив цифры.Первоначально, на базе нового комитета будут работать три районные комиссий, но позже создадут единую городскую административную комиссию. Открываются хорошие перспективы по усилению надзора за порядком в столице республики.«Это на самом деле большие изменения. То, что сейчас идет реформирование комиссий, это очень важно», - выступил Сергей Бурдиков.Депутат высказал мысль, что в городе нет необходимости оформлять протоколы по малозначительным нарушения, а надо сосредоточиться на серьезных. Также он обратил внимание на необходимость усиления защиты граждан от необоснованных начислений за коммунальные услуги.«В первую очередь, необходима профилактика, предупреждение нарушений. Не стоит задача, чтобы все время всех наказывать», - подытожил Чимит Бальжинимаев.