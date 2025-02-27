В Бурятии началась первая в этом году сессия Хурала

Сегодня в Улан-Удэ началась очередная сессия Народного Хурала Бурятии. Депутатам предстоит обсудить 24 вопроса. В числе первых – кадровые. Это согласование кандидатуры аудитора Счетной палаты и нового зампреда правительства республики – министра сельского хозяйства и продовольствия РБ. Напомним, на эту должность глава республики выдвинул Амгалана Дармаева. Все назначения будут утверждаться путем тайного голосования.Также парламентарии намерены внести изменения в региональное налоговое законодательство. В соответствие с федеральным законом вводится специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АвтоУСН). Нововведение проводится в качестве эксперимента во всех регионах России.Особое внимание на сессии Хурала будет уделено вопросам социальной сферы. Значимый законопроект внесён главой Бурятии: о предоставлении единовременной денежной выплаты детям войны в сумме 3 тысяч рублей к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На сессии будут внесены изменения в ряд республиканских законов, которые затронут интересы приемных семей и опекунов. Также будут рассмотрены вопросы, касающиеся аграрного сектора экономики и государственного устройства.Кроме того, республиканские законодатели заслушают ежегодный отчет главы МВД Бурятии Олега Кудинова о результатах работы полиции в прошлом году.