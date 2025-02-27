В Бурятии уволился «старожил» РАЛХа

Первый заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин будет уволен с 28 февраля. Указ об этом подписал глава республики Алексей Цыденов. Основанием для этого стало собственное желание чиновника.Отметим, Дмитрий Баклашкин был одним из старожилов в руководстве РАЛХа. Он был назначен первым заместителем руководителя агентства еще летом 2017 года, а до этого занимал пост начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов. Однако, «дорасти» до руководителя агентства Баклашкин не смог. В 2022 году, когда прежний руководитель РАЛХа Александр Мартынов уволился в связи с выходом на пенсию, на его место был поставлен Сергей Борошноев из Республиканского агентства ГО и ЧС.