В Хурале Бурятии наградили консула, председателя палаты и депутата

- Народный Хурал Республики Бурятия высоко оценивает ваш вклад в развитие и укрепление традиционно дружественных и добрососедских отношений между республикой и Монголией. За время вашего пребывания в должности Генерального консула у нас сложились хорошие деловые отношения, нам удалось стать настоящими друзьями, и мы вместе сумели сделать многое для развития и укрепления отношений между Бурятией и Монголией, - сказал глава республиканского парламента при вручении награды.





Сегодня в начале стартовавшей сессии Хурала Бурятии спикер парламента Владимир Павлов вручил медаль Агвана Доржиева консулу Монголии в Улан-Удэ госпоже Нямцэрэн. У дипломата завершается срок службы в этой должности в столице республики.В ответном слове генконсул Монголии поблагодарила за столь высокую оценку ее труда, отметила развитие добрососедских отношений между Бурятией и Монголией, у которых, по ее словам, «общие корни, общая культура, традиции и история».Также депутаты поздравили председателя Счетной палаты Евгения Пегасова. За заслуги в области экономики и многолетнюю добросовестную работу он удостоен почетного звания «Заслуженный экономист Республики Бурятия».Также был награжден депутат Народного Хурала Александр Парщиков. Ему вручили Почетную грамоту республиканского парламента.Фото: Хурал Бурятии