Горсовет принял увеличение бюджета Улан-Удэ

Сессия Улан-Удэнского городского совета депутатов одобрила увеличение доходной и расходной части муниципального бюджета. Причем это весьма существенный рост.«Примерно 355 млн рублей — это у нас увеличение собственных доходов. По структуре — на 122 млн увеличивается поступления от НДФЛ, 163 млн — УСНО. По прогнозам, примерно 10 млн будет поступлений от туристического налога, который мы приняли в конце прошлого года. 60 млн планируется от госпошлин по судам различной юрисдикции», - привел некоторые цифры Дмитрий Путилин, председатель комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету Улан-Удэнского горсовета.Также в бюджете города депутаты предусмотрели солидное увеличение безвозмездных поступлений из республиканского бюджета — на 2,638 млрд. рублей. Суммарно, доходы увеличены почти на 3 млрд. рублей.Как отметил депутат, сейчас после внесения этих изменений доходная часть бюджета города составляет 19,791 млрд. рублей.Расходная часть увеличена на 3,329 млрд. рублей. Теперь она составляет 20,127 млрд. рублей.Депутаты утвердили более миллиарда на модернизацию, строительство очистных сооружений. Предусмотрена субсидия на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Более 100 млн предусмотрено на мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.Часть средств будет направлена на сферу ТКО, капремонт и оснащение образовательных организаций, на оплату переходящих муниципальных контрактов, содержание подведомственных учреждений ЖКХ, ремонт спортшкол, содержание парков культуры и отдыха и т. д.«При этом дефицит бюджета - 336 млн рублей», - отметил Дмитрий Путилин.Верхний предел муниципального долга составляет 5,117 млрд. рублей.