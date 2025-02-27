В Бурятии бывший министр стал аудитором

Бывший министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев стал аудитором Счетной палаты РБ. Депутатский корпус утвердил его кандидатуру на новую должность на очередной сессии Народного Хурала.Экс-министр выступил перед народными избранниками с краткой программой предстоящей деятельности.«Я имею два высших образования – медицинское и экономическое. Работал руководителем всех уровней медицинских организаций. Начал с главного врача участковой больницы, потом центральной районной больницы, городской больницы, республиканской больницы, скорой медицинской помощи. Избирался главой муниципального района», – отметил во время выступления Дамбинима Самбуев. – «Почти 12 лет возглавлял финансово-кредитные учреждения, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Бурятия. Ежегодно представлял в Народный Хурал 3-4 законопроекта о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования для принятия, внесения изменения и исполнения. Контролировал целевое и рациональное использование средств бюджета территориального фонда медицинскими учреждениями всех форм собственности. Был членом правительства Республики Бурятия, работал министром здравоохранения Республики Бурятия».Депутат Народного Хурала Тимур Нимаев поинтересовался насчет того, какое именно направление будет вести кандидат и предложил ему вернуться в «русло» здравоохранения. Ответил ему председатель Счетной палаты Евгений Пегасов.«Мы постараемся максимально полностью использовать компетенции Дамбинимы Самбуева. Он будет работать в нужном направлении», - заявил он депутатам.По итогам тайного голосования Дамбинима Самбуев был утвержден аудитором Счетной палаты Бурятии, получив 56 голосов «за».– Бюджетный процесс знаю, в работе буду руководствоваться принципами законности, объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности. Все свои знания, опыт готов использовать в работе аудитора Счетной палаты, – заверил депутатов аудитор.