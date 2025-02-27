Политика и власть 27.02.2025 в 13:07

В Бурятии бывший министр стал аудитором

Народный Хурал утвердил кандидатуру Дамбинимы Самбуева на новую должность
A- A+
Текст: Наталия Грюнвальд
В Бурятии бывший министр стал аудитором
Фото: "Номер один"
Бывший министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев стал аудитором Счетной палаты РБ. Депутатский корпус утвердил его кандидатуру на новую должность на очередной сессии Народного Хурала.

Экс-министр выступил перед народными избранниками с краткой программой предстоящей деятельности.

«Я имею два высших образования – медицинское и экономическое. Работал руководителем всех уровней медицинских организаций. Начал с главного врача участковой больницы, потом центральной районной больницы, городской больницы, республиканской больницы, скорой медицинской помощи. Избирался главой муниципального района», – отметил во время выступления Дамбинима Самбуев. – «Почти 12 лет возглавлял финансово-кредитные учреждения, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Бурятия. Ежегодно представлял в Народный Хурал 3-4 законопроекта о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования для принятия, внесения изменения и исполнения. Контролировал целевое и рациональное использование средств бюджета территориального фонда медицинскими учреждениями всех форм собственности. Был членом правительства Республики Бурятия, работал министром здравоохранения Республики Бурятия».

Депутат Народного Хурала Тимур Нимаев поинтересовался насчет того, какое именно направление будет вести кандидат и предложил ему вернуться в «русло» здравоохранения. Ответил ему председатель Счетной палаты Евгений Пегасов.

«Мы постараемся максимально полностью использовать компетенции Дамбинимы Самбуева. Он будет работать в нужном направлении», - заявил он депутатам.
 
По итогам тайного голосования Дамбинима Самбуев был утвержден аудитором Счетной палаты Бурятии, получив 56 голосов «за».
 
– Бюджетный процесс знаю, в работе буду руководствоваться принципами законности, объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности. Все свои знания, опыт готов использовать в работе аудитора Счетной палаты, – заверил депутатов аудитор.
Теги
хурал назначение

Все новости

«Жаловалась, что болит голова»
27.02.2025 в 14:14
В России появится индекс безопасности детства в цифровой среде
27.02.2025 в 14:07
Щит и меч вашего здоровья: секреты сильного иммунитета
27.02.2025 в 13:41
Росреестр рассказал, как будет изыматься неосвоенная земля у граждан
27.02.2025 в 13:22
В Бурятии бывший министр стал аудитором
27.02.2025 в 13:07
В Бурятии сельчанин лишился почти двух миллионов, но остался с трактором
27.02.2025 в 12:47
Летчики авиабазы Бурятии повышали мастерство на вертолетном тренажере
27.02.2025 в 12:31
Полицейских Бурятии проводили на Кавказ
27.02.2025 в 12:29
В Улан-Удэ будут судить сразу 12 человек
27.02.2025 в 12:15
Лесники Бурятии продолжают патрулировать леса
27.02.2025 в 12:05
ЗУРХАЙ
с 26 февраля по 4 марта

Читайте также
Горсовет принял увеличение бюджета Улан-Удэ
Растут как собственные доходы, так и поддержка из республиканского бюджета
27.02.2025 в 11:22
В Хурале Бурятии наградили консула, председателя палаты и депутата
Консулу Монголии вручили медаль Агвана Доржиева
27.02.2025 в 11:03
В Бурятии уволился «старожил» РАЛХа
Дмитрий Баклашкин написал заявление по собственному желанию
27.02.2025 в 10:52
В Бурятии уволенный заместитель министра восстановился на работе и уволился сам
Теперь Булат Цыренжапов покидает Минсельхоз по собственному желанию
27.02.2025 в 10:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru