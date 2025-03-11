Улан-Удэ побратался с Лалитпуром

В Улан-Удэ прибыла делегация из непальского города Лалитпур, которая подписала соглашение о побратимских связях со столицей Бурятии.Как сообщил мэр Игорь Шутенков, этому предшествовала большая работа между городами.«В 2022 году, во время визита посла Непала в нашу республику, нам передали письмо от мэра Лалитпура Чири Бабу Махарджа. В нем было предложение установить побратимские связи между нашими городами. В ноябре того же года мы начали процесс согласования, и вот сегодня мы подписали соглашение. Улан-Удэ — это второй город, с которым у Лалитпура установлены побратимские связи», - рассказал градоначальник.По словам Игоря Шутенкова, у двух городов огромный потенциал и широкие перспективы для сотрудничества в самых разных сферах. Это образование, культура, торговля и туризм.«Я уверен, что заключенное побратимское соглашение придаст импульс для реализации совместных проектов между двумя городами», - отметил мэр столицы Бурятии.