Политика и власть 11.03.2025 в 14:04
Улан-Удэ побратался с Лалитпуром
По словам Игоря Шутенкова, у городов огромный потенциал для сотрудничества
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ прибыла делегация из непальского города Лалитпур, которая подписала соглашение о побратимских связях со столицей Бурятии.
Как сообщил мэр Игорь Шутенков, этому предшествовала большая работа между городами.
«В 2022 году, во время визита посла Непала в нашу республику, нам передали письмо от мэра Лалитпура Чири Бабу Махарджа. В нем было предложение установить побратимские связи между нашими городами. В ноябре того же года мы начали процесс согласования, и вот сегодня мы подписали соглашение. Улан-Удэ — это второй город, с которым у Лалитпура установлены побратимские связи», - рассказал градоначальник.
По словам Игоря Шутенкова, у двух городов огромный потенциал и широкие перспективы для сотрудничества в самых разных сферах. Это образование, культура, торговля и туризм.
«Я уверен, что заключенное побратимское соглашение придаст импульс для реализации совместных проектов между двумя городами», - отметил мэр столицы Бурятии.
Как сообщил мэр Игорь Шутенков, этому предшествовала большая работа между городами.
«В 2022 году, во время визита посла Непала в нашу республику, нам передали письмо от мэра Лалитпура Чири Бабу Махарджа. В нем было предложение установить побратимские связи между нашими городами. В ноябре того же года мы начали процесс согласования, и вот сегодня мы подписали соглашение. Улан-Удэ — это второй город, с которым у Лалитпура установлены побратимские связи», - рассказал градоначальник.
По словам Игоря Шутенкова, у двух городов огромный потенциал и широкие перспективы для сотрудничества в самых разных сферах. Это образование, культура, торговля и туризм.
«Я уверен, что заключенное побратимское соглашение придаст импульс для реализации совместных проектов между двумя городами», - отметил мэр столицы Бурятии.
Тегимэрия