Политика и власть 11.03.2025 в 14:04

Улан-Удэ побратался с Лалитпуром

По словам Игоря Шутенкова, у городов огромный потенциал для сотрудничества
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Текст: Андрей Константинов
Улан-Удэ побратался с Лалитпуром
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ прибыла делегация из непальского города Лалитпур, которая подписала соглашение о побратимских связях со столицей Бурятии.

Как сообщил мэр Игорь Шутенков, этому предшествовала большая работа между городами.

«В 2022 году, во время визита посла Непала в нашу республику, нам передали письмо от мэра Лалитпура Чири Бабу Махарджа. В нем было предложение установить побратимские связи между нашими городами. В ноябре того же года мы начали процесс согласования, и вот сегодня мы подписали соглашение. Улан-Удэ — это второй город, с которым у Лалитпура установлены побратимские связи», - рассказал градоначальник.

По словам Игоря Шутенкова, у двух городов огромный потенциал и широкие перспективы для сотрудничества в самых разных сферах. Это образование, культура, торговля и туризм.

«Я уверен, что заключенное побратимское соглашение придаст импульс для реализации совместных проектов между двумя городами», - отметил мэр столицы Бурятии.
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