Участники форума «Наша Бурятия» могут посмотреть выставку архивных фото

В рамках открытого совещания «Наша Бурятия» открыта выставка уникальных архивных фото от Национального музея Республики Бурятия (возрастное ограничение 6+). Также в течение всего дня работает интерактивная выставка детских рисунков.

- На общем полотне в фойе ФСК участники могут записать пожелание бойцам СВО, которое будет отправлено на передовую. Все пожелания покажут сегодня на главном экране в конце совещания «Наша Бурятия», - сообщили организаторы форума.

Напомним, открытое совещание-форум «Наша Бурятия» проходит сегодня, 12 марта, в ФСК. Прямую трансляцию открытого совещания «Наша Бурятия» можно посмотреть по ссылке.

Возрастное ограничение 6+

Фото: скриншот видео, правительство РБ