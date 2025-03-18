Политика и власть 18.03.2025 в 11:31

В Заиграевском районе Бурятии выбрали нового главу

Лариса Волкова получила единогласную поддержку депутатов
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Текст: Андрей Константинов
В Заиграевском районе Бурятии выбрали нового главу
Фото: Заиграево-инфо.24/7
Сегодня в Заиграевском районе депутаты райсовета выбрали нового главу. Им стала первый заместитель главы района Лариса Волкова (она работала в статусе и.о. главы). Как сообщает телеграм-канал Заиграево-инфо.24/7, её кандидатуру депутаты поддержали единогласно.

Напомним, изначально на пост главы Заиграевского района претендовали три кандидата. Помимо Ларисы Волковой это глава сельского поселения «Ключевское» Владимир Ефремов и замначальника Управления комплексного развития территорий РБ Евгений Попов. Однако последний конкурсный отбор не прошел, так что на выбор депутатов представили только первых двух кандидатов.

Прежний глава Заиграевского района Виталий Шальков в середине декабря 2024 года досрочно покинул свой пост, уволившись по собственному желанию.
Теги
заиграевский район выборы

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