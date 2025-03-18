Политика и власть 18.03.2025 в 11:31
В Заиграевском районе Бурятии выбрали нового главу
Лариса Волкова получила единогласную поддержку депутатов
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в Заиграевском районе депутаты райсовета выбрали нового главу. Им стала первый заместитель главы района Лариса Волкова (она работала в статусе и.о. главы). Как сообщает телеграм-канал Заиграево-инфо.24/7, её кандидатуру депутаты поддержали единогласно.
Напомним, изначально на пост главы Заиграевского района претендовали три кандидата. Помимо Ларисы Волковой это глава сельского поселения «Ключевское» Владимир Ефремов и замначальника Управления комплексного развития территорий РБ Евгений Попов. Однако последний конкурсный отбор не прошел, так что на выбор депутатов представили только первых двух кандидатов.
Прежний глава Заиграевского района Виталий Шальков в середине декабря 2024 года досрочно покинул свой пост, уволившись по собственному желанию.
Напомним, изначально на пост главы Заиграевского района претендовали три кандидата. Помимо Ларисы Волковой это глава сельского поселения «Ключевское» Владимир Ефремов и замначальника Управления комплексного развития территорий РБ Евгений Попов. Однако последний конкурсный отбор не прошел, так что на выбор депутатов представили только первых двух кандидатов.
Прежний глава Заиграевского района Виталий Шальков в середине декабря 2024 года досрочно покинул свой пост, уволившись по собственному желанию.
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