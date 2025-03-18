В Заиграевском районе Бурятии выбрали нового главу

Сегодня в Заиграевском районе депутаты райсовета выбрали нового главу. Им стала первый заместитель главы района Лариса Волкова (она работала в статусе и.о. главы). Как сообщает телеграм-канал Заиграево-инфо.24/7, её кандидатуру депутаты поддержали единогласно.Напомним, изначально на пост главы Заиграевского района претендовали три кандидата. Помимо Ларисы Волковой это глава сельского поселения «Ключевское» Владимир Ефремов и замначальника Управления комплексного развития территорий РБ Евгений Попов. Однако последний конкурсный отбор не прошел, так что на выбор депутатов представили только первых двух кандидатов.Прежний глава Заиграевского района Виталий Шальков в середине декабря 2024 года досрочно покинул свой пост, уволившись по собственному желанию.