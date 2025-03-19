В Бурятии за шесть лет построено более 100 спортивных объектов

Итогами работы поделился министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев на пресс-клубе «Прямо об актуальном», который прошел 18 марта на территории спортивной интерактивной площадки «Энергия спорта» и был посвящен итогам проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» и планам реализации национального проекта «Молодежь и дети» в Бурятии.

С 2019 года по федеральным проектам «Спорт – норма жизни» (в рамках нацпроекта «Демография»), «Бизнес-спринт», различным программам и концессионным соглашениям построено более 100 спортивных объектов.

Наиболее крупный из них – это Ледовый дворец в Улан-Удэ, завершение строительства его блока № 3 запланировано инвестором до конца 2025 года.

В 2020 году завершено строительство регионального центра по стрельбе из лука в Улан-Удэ, а в 2021 году регионального центра единоборств. Завершается строительство волейбольного центра в 103 микрорайоне Улан-Удэ.

С 2019 по 2024 годы по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» построена 61 спортивная площадка. Реализованы мероприятия по строительству пяти площадок в рамках проекта «Бизнес-спринт».

Министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев рассказал о строительстве в ближайшие три года ключевых объектов спортивной инфраструктуры.



– В этом году мы продолжаем строительство спортивного центра в поселке Баргузин. Площадки ГТО продолжаем строить, порядка 15 площадок. В ближайшие три года у нас появятся «умные» спортивные площадки. Один из ключевых наших проектов на ближайшие три года – это бассейн в городе Кяхта, который планируется сдать в 2026 году. На эти цели выделено 300 млн рублей: закупка оборудования и монтаж, подготовка оснований и укладка инженерных сетей будет наша, сегодня как раз работа ведется по подготовке проекта, – рассказал Иван Козырев.



Министр спорта и молодежной политики также рассказал о создании Центра раннего физического развития. Предполагается, что в центре будут работать аппаратно-программные комплексы, которые позволят определить предрасположенность ребенка от 6 до 12 лет к тому или иному виду спорта. В настоящее время разрабатывается механизм работы центра.

Фото: минспорт РБ