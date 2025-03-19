Владимир Павлов: «Мы соседи, мы братья»

Сегодня здесь в 5 – 8-х классах обучаются 240 ребят, из них девять человек из Бурятии. В библиотеке училища глава республики Алексей Цыденов и председатель Народного Хурала Владимир Павлов встретились с суворовцами-земляками.





Иркутскую область и Бурятию связывают давние соседские отношения. Оба региона находятся на берегах Байкала и несут ответственность за его сохранение. Именно поэтому делегация из Бурятии, в составе которой был председатель Народного Хурала Владимир Павлов, посетила недавно соседнюю область.На самом деле коллеги из Иркутской области прибыли в Бурятию первыми. Еще 10 марта Народный Хурал Республики Бурятия принимал коллег из соседнего региона. В тот же день было подписано Соглашение о сотрудничестве между Народным Хуралом Республики Бурятия и Законодательным Собранием Иркутской области.В торжественной обстановке документ подписали председатель республиканского парламента Владимир Павлов и председатель Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников.В Соглашении говорится о стремлении сторон развивать межпарламентские связи и обмениваться опытом парламентской деятельности на принципах равенства и взаимного уважения. Документ состоит из семи статей, в которых обозначены задачи и принципы сотрудничества законодателей двух соседних регионов. Направлениями деятельности станут: законодательное обеспечение социально-экономического развития двух регионов, обсуждение проектов федеральных законов, сотрудничество в реализации национальных проектов, а также в области конституционного и государственного строительства, местного самоуправления и другие вопросы.- Подписание Соглашения о сотрудничестве между Законодательным Собранием Иркутской области и Народным Хуралом Республики Бурятия – это новый этап в развитии межпарламентского сотрудничества между нашими регионами. Обмениваясь друг с другом положительным опытом в области законотворческой деятельности, парламентского контроля, конструктивными предложениями, мы можем эффективно вырабатывать единые подходы в решении актуальных вопросов развития наших регионов. Это и законы в области поддержки наших бойцов - участников СВО и их семей, и вопросы охраны озера Байкал и защиты интересов людей, проживающих на прибрежных территориях, - подчеркнул председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов.Следует отметить, что Народный Хурал установил тесное партнерство с 25 региональными парламентами страны.- Соглашение – это закрепление тех давних наших добрых, рабочих, деловых и товарищеских связей между парламентами, потому что у нас общие корни, общая история, общая культура. Мы соседи, мы братья. У нас два разных региона, но общий Байкал. У нас одинаковые проблемы, которые надо решать сообща. В том числе задача, которую поставил президент страны по развитию Байкальской экономической зоны, включая реализацию туристического потенциала. Здесь мы должны работать вместе максимально эффективно, - сказал председатель Иркутского Законодательного Собрания Александр Ведерников.Уже через несколько дней после этого в Иркутскую область отправилась и делегация из Бурятии. В первый же день глава Бурятии Алексей Цыденов и председатель Хурала Владимир Павлов встретились с губернатором Игорем Кобзевым и первым заместителем председателя Законодательного Собрания Иркутской области Кузьмой Алдаровым.Следует отметить, что последний официальный выезд делегации Бурятии в Иркутскую область состоялся в 1998 году. Тогда президент республики Леонид Потапов с председателем парламента Михаилом Семеновым организовали дружественный визит к соседям.Важным пунктом поездки стало совещание по вопросу исполнения Плана мероприятий по реализации Соглашения о социально-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Иркутской области и правительством Республики Бурятия на 2022 - 2025 годы. А после него стороны подписали еще одно соглашение – на этот раз о сотрудничестве, взаимодействии и совместной деятельности по сохранению и развитию бурятского языка. Согласно документу, Иркутская область и Бурятия будут в тесном сотрудничестве популяризировать бурятский язык.Во время поездки в Усть-Ордынский округ, который также состоялся в рамках официального визита, делегаты из Бурятии подарили учреждениям образования и культуры, а также дацану более тысячи экземпляров учебно-методических материалов для детей по изучению родного языка бурят.Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов собственным примером вызвал неподдельное удивление и восторг у усть-ордынцев, призывая на бурятском языке общими усилиями сохранять и развивать язык. Напомним, что Иркутская область и Бурятия подписали соответствующее соглашение.Встреча прошла плодотворно: стороны договорились об обмене учащихся Усть-Орды и Бурятии, а также о проведении для них экскурсии и программы с погружением в бурятскую среду. Первую делегацию детей из Приангарья Бурятия встретит уже во время весенних каникул.Завершился праздник Белого месяца в Усть-Орде грандиозным концертом: на сцене выступили Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы», солисты Бурятской филармонии, ансамбль «Веретенце» и детский хор «Гармония».Кроме того, во время визита в Иркутскую область руководители Бурятии встретились с курсантами земляками-суворовцами. Глава Приангарья Игорь Кобзев в первый день пребывания делегации из Республики Бурятия лично провел экскурсию по Суворовскому училищу.Гости посетили аллею с бюстами уроженцев Иркутской области, удостоенных званий Героев Советского Союза и Героев России, ознакомились с учебно-административным корпусом с оборудованными классами, крытым спортивным комплексом, а также кабинетами дополнительного образования.Здесь ребята обучаются по общеобразовательным программам, а также занимаются по дополнительным образовательным программам, которые направлены на всестороннее интеллектуальное, духовно-нравственное и физическое развитие воспитанников. Еще воспитанники проходят подготовку к поступлению в образовательные учреждения высшего профессионального образования Минобороны РФ.Губернатор Приангарья рассказал, что созданная в училище современная технологичная учебно-материальная база позволяет суворовцам обучаться военным дисциплинам, участвовать в проектной деятельности, основам летной подготовки и робототехники и заниматься техническим творчеством.Делегации показали многофункциональный интерактивно-образовательный технокомплекс ВКС, основ летного дела и воздушно-космической обороны.Ребята рассказали о своих успехах, новых друзьях. Гости пожелали им отличной учебы и в дальнейшем службы.- Я впечатлен Суворовским училищем, где для воспитанников созданы самые великолепные, современные условия и полностью восстановлено историческое здание со всем внутренним наполнением, свидетельствующим о героизме и подвиге легендарных защитников Отечества, - отметил руководитель парламента Бурятии Владимир Павлов.Сейчас воспитанники вместе с педагогами готовятся к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Они вместе с учащимися кадетских корпусов будут участвовать в прохождении подразделений Минобороны России, силовых структур Иркутского территориального гарнизона и других расчетов в праздничном параде 9 Мая.Таким образом, официальный визит делегации из Бурятии в Иркутскую область затронул ключевые темы, которые довольно остро стоят на повестке. Это и развитие бурятского языка, и патриотическое воспитание, и многие другие вопросы, которые будут решаться в тесном сотрудничестве между властями двух регионов.