Алексей Цыденов: «Президент нас поддерживает»

В первой половине дня все приняли участие в общей части собрания. На нем выступил глава республики Алексей Цыденов, одновременно являющийся председателем правительства, и все зампреды правительства.





Он напомнил, что только из бюджета республики на поддержку СВО уже направлено 5,5 млрд рублей.







Идеи очень актуальны. «У меня один комментарий: все берем в работу», - высоко оценил услышанное глава республики.





По молодежно-спортивному направлению было предложено создать «Олимпийскую карту» (аналог «Пушкинской карты» в сфере культуры). По ней молодежь могла бы оплачивать посещение бассейнов, тренажерных залов, катков за счет бюджета.





Также предложили построить Центр адаптивного спорта для граждан с ограниченными возможностями здоровья, обратить внимание на питание студентов, которые помимо учебы одновременно занимаются спортом, тренируются, и им нужно усиленное питание.

Все разошлись в восьмом часу вечера, усталые, но в приподнятом настроении. Движение Бурятии вперед продолжается. При поддержке президента России и внимании других федеральных органов власти.





Фото: пресс-служба правительства Бурятии

На прошлой неделе в Улан-Удэ в Физкультурно-спортивном комплексе прошло крупное общественное, политическое событие. Состоялось второе в новейшей истории региона открытое совещание правительства республики.Открытый формат предполагал участие не только членов правительства, но также представителей муниципалитетов, экспертов, общественников. Несомненно, совещание станет самым значимым событием нынешнего года. Затмить его сможет, наверное, только визит президента России, если таковой вдруг произойдет.Открытое совещание собрало более 2 тыс. участников. Были представлены все сельские районы Бурятии, а также гг. Улан-Удэ и Северобайкальск (они являются самостоятельными муниципальными образованиями).После перерыва участники работали по стратегическим сессиям. Их было очень много по самым разным сферам (эффективная и конкурентная экономика, семья, развитие агропромышленного комплекса, продолжительная активная жизнь, экологическое благополучие, туризм и гостеприимство и т. д.).Каждый выбрал ту тематическую сессию, которая ему интересна и близка. В ходе работы на данных площадках участники выдвигали свои идеи, предложения о том, на что они хотели бы обратить внимание властей в их будущей работе. Какие проекты воплотить, чтобы помочь Бурятии стать более развитой, богатой, удобной для жизни, интересной.Идеи записывали на стикеры и приклеивали к доске, которая имелась на каждой сессии. А потом обсуждали. Из всех предложенных участники каждой стратегической сессии выбирали, по их мнению, пять наиболее значимых. Выводили своего рода рейтинг.На одной сессии могло быть много идей. К примеру, такое произошло на сессиях, посвященных молодежной проблематике. В них принимало участие немало школьников и студентов. Так что не надо думать, что на открытое совещание собрались исключительно дяденьки и тетеньки солидного возраста (ну или на пути к нему).А, допустим, на сессии, посвященной проблематике геологической отрасли, недрам республики, предложений было меньше.В заключительной части открытого собрания отобранные идеи представили главе, правительству республики и другим участникам, которые вновь собрались воедино в самом вместительном универсальном зале ФСК. Их презентовал с трибуны посланец от каждой сессии: описывал плюсы той или иной идеи, доказывал их необходимость, отвечая на вопросы.Каждая идея оперативно выводилась на большие экраны, чтобы ее можно было не только выслушать, но и прочесть.При рассмотрении идей активно задавал вопросы сам глава республики Алексей Цыденов. Было видно, как ему интересно окунуться в этот поток, как ему нравится поговорить, подискутировать с участниками.Авторы идей, представленных в заключительной части, наверное, были довольны тем, что пробились в нее. Но глава республики указал, что помимо этих отобранных все другие идеи и предложения, написанные участниками сессий на стикерах, будут собраны, перепечатаны и тщательно проанализированы.По итогам первого открытого совещания правительства, которое состоялось в 2020 году, республиканские власти провели аналогичную работу.«Было более 1000 идей, предложений. И почти 800 из них сделаны: 600 с лишним выполнены, порядка 180 - в стадии реализации. То, что мы обсуждаем, это не бумажка в стол, в сторону. Это для наших потомков», - сообщил всем Алексей Цыденов.Таким образом, мероприятие имело две цели: отчитаться перед общественностью о том, как живет регион, и собрать предложения, которые можно включить в план дальнейшей работы.Выделим очень актуальное выступление Алексея Цыденова в начале открытого совещания правительства. Он не стал много говорить о каких-то «бухгалтерских», статистических вещах: росте инвестиций и т. д. Глава Бурятии оставил это зампредам правительства, каждый из которых курирует свои направления.Цыденов сказал об основе, фундаменте республики - о людях, которые в ней живут. Ведь известно, что Россия, ее регионы, города - это не лес, степи или постройки. Прежде всего это россияне, веками населяющие необъятные просторы страны.Выступление было не очень большим, но таких слов в республике раньше не слышали ни от кого из прежних высших руководителей региона.«Что сегодня, сейчас для нас с вами самое важное? Конечно, это победа в специальной военной операции. Все мы, каждый из нас, неважно, где бы мы ни жили, в Бурятии, в любом городе нашей большой России, конечно, хотим, чтобы быстрее была победа. И мы все делаем для этого. Наши ребята сегодня там очень достойно защищают нашу Родину, наше настоящее, наше будущее. Многие из них сегодня здесь, в зале, их близкие. Хочу отдать должное нашим ребятам и их близким», - сказал глава под аплодисменты зала.«Где-то урезаемся, что-то не делаем», - признал Алексей Цыденов, подчеркнув, что много и активно также помогают жители республики.Действительно, это воочию подтверждала обширная патриотическая выставка, которую развернули перед универсальным залом ФСК в день проведения открытого собрания - экипировка, маскировочные сети и другая продукция ТОСов для бойцов, беспилотник с довольно большим размахом крыльев, наземный роботизированный комплекс для армии, были стенды с фотографиями о Великой Отечественной и т. д. Сейчас идет Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы.Алексей Цыденов отметил, что бойцы на СВО должны быть уверены, что дома все развивается, дома все нормально. И он сделал упор на том, что нас в республике должно становиться больше - ради этого идет все развитие.«Народосбережение. Даже больше скажу - народопреумножение. Мы должны быть. Сегодня это вызов всем нам. Глобальная задача как перед народом, перед нацией. Все, что мы делаем, это ради нашего будущего. Еще несколько лет назад в Республике Бурятия коэффициент рождаемости был выше двух - каждая женщина соответствующего возраста в среднем рожала двоих детей. Минимальный уровень для сохранения народа - это коэффициент 2,3 - 2,4, у разных ученых по-разному. Но не ниже двух. Сейчас в Бурятии коэффициент рождаемости 1,6. В России еще ниже - 1,4. С каждым следующим годом нас становится меньше. С каждым следующим поколением меньше. А нас должно быть много», - выступил глава.При этом Алексей Цыденов сказал, что мы с уважением относимся ко всем нашим соседям: республикам Средней Азии, нашим южным соседям, Китаю.«Но для кого все это? Для кого наша земля? Для кого мы строим, развиваемся? Ради кого наши ребята сегодня рискуют или отдают жизнь на передовой? Ради того, чтобы наш народ жил на нашей земле. Чтобы мы сами, наши дети, наши внуки жили здесь», - указал глава на цель работы, которая идет в России, в Бурятии, и напомнил, что в тех же США земли в два раза меньше, а население более чем в два раза больше.На основной части США, конечно, климатические условия более благоприятны. «Ну и что», - отметил по этому поводу Алексей Цыденов.Он сообщил собравшимся в зале, что за шесть лет - с 2019 года - только по нацпроектам республике было выделено 109 млрд рублей. В сложной сегодняшней обстановке на очередные шесть лет предусмотрено 150 млрд рублей.«Это ли не поддержка. И будут не только нацпроекты, будут другие мероприятия. Но все это ради чего? Главная наша с вами цель - чтобы все, что делаем, приводило к тому, чтобы нас становилось больше. Чтобы мы, как народ, были, становились сильнее, счастливее, больше. Наша земля, наш народ и наше будущее. Спасибо за внимание!» - сказал в заключение глава Бурятии.Участники открытого совещания аплодисментами встретили окончание патриотической речи.Мероприятие в ФСК было организовано на очень высоком уровне.Звучали гимны России. Бурятии. На экранах показывали ролики о жизни региона. Артисты республики перед началом докладов членов правительства порадовали зал своими выступлениями. Среди других все услышали песню, которая появилась в годы спецоперации, «Буряты не бегут». В перерыве - совещание шло весь день - любой желающий мог бесплатно перекусить в фойе в формате «шведский стол».Среди наиболее интересных выделим выступления о социальной политике и об аграрной отрасли.Евгения Лудупова, зампред правительства-министр здравоохранения Бурятии, подтвердила, что важнейшие приоритеты - это демографическое развитие региона, активная и продолжительная жизнь людей.«Поддержка семей является главным государственным приоритетом. За последние шесть лет на эти цели было направлено более 80 млрд рублей: единое пособие на ребенка, дальневосточные выплаты, материнский капитал, ипотечное направление. Социальный контракт тоже явился частью этой поддержки», - сказала зампред.Особое внимание в Бурятии уделяется многодетным семьям. С прошлого года введены новые меры поддержки.«Любая семья в нашей республике должна быть благополучной и успешной», - выступила Евгения Лудупова.На сегодня 747 детей находятся в трудной жизненной ситуации и в регионе делается все возможное для помощи им.Идет активная работа по поддержке приемных семей, снижению социального сиротства. В 3,5 раза снизилось число детей, находящихся в банке данных на усыновление.«Мы активно вовлекаем трудовые коллективы в программы корпоративного демографического стандарта. Более тысячи организаций республики подписали в прошлом году соглашение о корпоративном демографическом стандарте. Очень важно, чтобы каждый сотрудник на своем рабочем месте понимал заботу, поддержку работодателя в сохранении семейных ценностей, помощь родительству», - порадовала министр здравоохранения.В каждом муниципалитете проработаны муниципальные программы по демографическому развитию муниципалитета.Евгения Лудупова подробно доложила о существенном обновлении и развитии соцучреждений. Так, за шесть лет построено 92 объекта здравоохранения, отремонтировано 79 зданий. В новый Центр ядерной медицины обращаются жители из других регионов. В этом году построят 6 новых поликлиник, в том числе в 102 квартале г. Улан-Удэ.Усилено сопровождение ветеранов боевых действий и их семей (более 50 видов поддержки, в том числе развитие программы адаптивного спорта). Бурятия стала одним из первых регионов, которые направили на новые российские территории своих артистов. Всем напомнили о периоде COVID-19. На экраны вывели портреты медиков, которых умерли от болезни, по долгу службы и зову сердца помогая пострадавшим от коронавируса. «Мы не забудем имена наших героев-медиков. Светлая им память!» - выступила Евгения Лудупова.После пандемии республике удалось достичь исторического минимума по показателям младенческой смертности. Каждый второй житель региона прошел диспансеризацию, профосмотр.Но болевые точки, конечно, есть. Высокая смертность от алкоголь-ассоциированных заболеваний, ДТП, внешних причин; гибель малолетних детей.Среди направлений, имеющих ключевое значение для Бурятии - аграрная отрасль. О ней доложил новый министр сельского хозяйства и продовольствия, зампред правительства Бурятии Амгалан Дармаев. Он отметил, что в последние шесть лет аграрная политика республики активно развивалась.«Повысился уровень продовольственной безопасности, улучшилось качество жизни на селе», - сказал он.На открытом совещании правительства в 2020 году по аграрной линии было предложено 75 идей, и 48 из них уже реализовано.«За шесть лет государственной поддержки было оказано на 5,5 млрд рублей. Финансирование отрасли с 2019 года увеличилось на 43%», - сообщил Амгалан Дармаев собравшимся.Объем продукции АПК вырос на 54%.Хорошие результаты достиг регион в растениеводстве. Выросла посевная площадь под зерновые.Зампред подчеркнул, что республика имеет все необходимые ресурсы для развития новых направлений. К примеру, лекарственное растениеводство. Для его поддержки в 2025 году на базе БГСХА заработают две лаборатории по изучению лекарственных трав. Очень перспективно возделывание технических и масличных культур. Запущен завод по переработке рапса.Положительные результаты есть в садоводстве. За шесть лет заложено более 80 га садов в Селенгинском и Баргузинском районах.Всем рассказали о закупке на селе новой техники, мелиорации, росте поголовья сельхозживотных (Бурятия занимает второе место в ДФО по общему поголовью скота), улучшении породного состава. С запуском лаборатории молекулярно-генетической экспертизы республика больше не зависит от лаборатории в Новосибирске. Большим шагом стало внедрение трансплантации глубоко замороженных эмбрионов сельхозживотных.За шесть лет на поддержку животноводства выделили 1,3 млрд рублей. Субсидии начали предоставлять даже самозанятым. В итоге в Бурятии увеличили производство многих видов продовольствия. Но одновременно зампред выразил неудовлетворенность ситуацией в молочном производстве. Здесь предстоит большая работа, как и по ряду других тем.Что касается второй части открытого совещания, наиболее важными представляются стратегические секции по освоению недр и усилению вовлечения молодежи в физкультуру и спорт (ведь неуклонно нарастающая урбанизация смолоду толкает людей к малоподвижному образу жизни).О недрах говорили на стратегической сессии «Геология. Возрождение легенды». Это название федеральной стратегической инициативы - проекта, который призван повысить качество жизни людей и усилить экономику России. Инициатива «Геология. Возрождение легенды» направлена на расширение минерально-сырьевой базы.Сессию вел ученый и общественник Евгений Кислов. В ходе обсуждения участники сессии сосредоточили свое внимание на совершенствовании нормативно-технических моментов. Отработав их, можно открыть перед бурятской сырьевой сферой новые горизонты.«Мы исходим из того, что Республика Бурятия относится к регионам Российской Федерации, наиболее обеспеченным твердыми полезными ископаемыми. В то же самое время степень их вовлеченности в эксплуатацию в нашем регионе крайне низкая», - отметил Евгений Кислов.На фоне успешного начала работы «Озерного» ГОКа в Еравнинском районе идеей, которая набрала больше всего голосов, стало проведение актуализации минерально-сырьевого комплекса республики для вхождения в инициативу «Геология. Возрождение легенды». Это важно для инвесторов, чтобы они понимали, какие сегодня есть наиболее интересные объекты.Также это важно для получения федеральных средств на дальнейшее изучение перспективных объектов, чтобы они стали привлекательными для инвесторов. К тому же уточнение запасов, прогнозных ресурсов в финансовом отношении не очень дорого.Второе предложение - наладить более тесную координацию недропользователей и учебных заведений по теме подготовки кадров, прохождения производственной практики. «Все недропользователи жалуются, что у них не хватает кадров. Хотя у нас в республике их готовят», - сказал Евгений Кислов, представляя пять отобранных идей.Очень актуальным признано упрощение порядка работы с общераспространенными полезными ископаемыми, необходимыми для муниципальных нужд. Есть потребность в упрощении лицензирования. Интересно прозвучала мысль совместить геологическое изучение и разведку месторождений. Сейчас юридически это два отдельно регулируемых процесса. Что особенно важно на малых месторождениях. Надо также решать проблему размещения объектов за пределами площади, на которую компания получила лицензию.«Нередко лицензии предоставляются по краю продуктивных площадей. Но недропользователям нужно место для вахтовых поселков, складов ГСМ и т. д.», - пояснил проблему Евгений Кислов.Были выдвинуты идеи создать училище олимпийского резерва и Центр национальных видов спорта.…Алексей Цыденов с интересом выслушал идеи, отобранные на всех секциях, и выразил - в первом приближении - свою оценку. По наиболее злободневным глава, не откладывая, публично давал задание профильным министрам взять вопросы в работу. По каким-то идеям, одобрив их суть, Алексей Цыденов предложил видоизменить форму их воплощения. Кое-что им было расценено как дублирование уже существующего.Открытое совещание прошло заинтересованно и продуктивно. Алексей Цыденов точно подметил его ценность, выразившись в том роде, что одна голова хорошо, две лучше, а много голов вообще замечательно.На совещании в ФСК прошла лишь предварительная работа по поступившим идеям. Республиканские власти, повторим, потом тщательно рассмотрят не только идеи, которые были отобраны в каждой сессии, а все без исключения поданные предложения.