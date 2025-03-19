У молодежи Бурятии появится собственное курирующее агентство

В правительстве Бурятии с начала года идет процесс создания республиканского Агентства по делам молодежи. Об этом сообщила во вторник, 18 марта, во время пресс-клуба «Прямо об актуальном» заместитель министра спорта и молодежной политики региона Татьяна Парпаева.

В настоящее время идет регистрация необходимых документов. Республиканское агентство начнет свою работу в мае, а его руководитель будет назначаться главой Бурятии.



– По сути, молодежь присутствует во всех сферах нашей жизни. Она есть и в здравоохранении, и в образовании, в производстве, она представлена в спорте, то есть, во всех направлениях. Орган исполнительной власти позволит нам еще больше внимания уделять на то, чтобы привлечь молодежь к деятельности правительства, к тем позитивным процессам, которые происходят в республике, также мы будем нацелены на то, чтобы молодежь раскрывала свой потенциал максимально эффективно, как для самих себя, так и для развития Бурятии, – подчеркнула Татьяна Парпаева.

– Мы сейчас идем по большому пути реорганизации, чтобы быть преемниками министерства спорта и молодежной политики. Сейчас мы регистрируем ЕГРЮЛ и после майских праздников мы будем отдельным республиканским Агентством по делам молодежи.

Замминистра спорта и молодежной политики республики также добавила, что подведомственным Агентству учреждением станет Молодежный центр Бурятии, штат которого в настоящее время насчитывает 24 сотрудника. В самом Агентстве будут работать 17 человек.

Напомним, идея создания отдельного органа исполнительной власти, работа которого будет направлена на реализацию молодежной политики, была озвучена Президентом России Владимиром Путиным в конце 2022 года.

Тогда глава государства дал поручения руководителям регионов о создании агентств по делам молодежи. Работа агентства будет направлена на работу с молодежью и создание среды с равными условиями для самореализации молодого поколения.

Фото: loon.site