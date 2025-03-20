Политика и власть 20.03.2025 в 10:16

Глава Бурятии прибыл с рабочим визитом в Улан-Батор

Его пригласил мэр столицы Монголии
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Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии прибыл с рабочим визитом в Улан-Батор
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
19 марта глава Бурятии Алексей Цыденов выехал с официальным визитом в Улан-Батор по приглашению мэра столицы Монголии господина Хишгээ Нямбаатара. Сегодня в Улан-Баторе Алексей Цыденов встретится с вице-спикером Великого Государственного Хурала Монголии господином Бухчулуун Пурэвдоржэм, губернатором столицы Монголии – мэром Улан-Батора, а также Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Монголии Алексеем Евсиковым.

- Город Улан-Батор является не только столицей Монголии, но центром ее развития. И мы видим новые перспективы сотрудничества с ним. В целом взаимодействие с Монголией у нас идет на постоянной основе. Оно достаточно тесное и эффективное, в разных сферах деятельности. В экономическом плане растет объем торговли, увеличиваются взаимные инвестиции. В социальной сфере есть также много точек взаимодействия. Мы обучаем студентов Монголии русскому языку, после чего они преподают его у себя на Родине. Обучение монгольских студентов предусмотрено и в нашем новом строящемся кампусе в центре Улан-Удэ. Механизм реализации данного проекта уже можно обсуждать с коллегами. В общем, повестка визита ожидается насыщенная. Уверен, что он будет способствовать еще большему укреплению сотрудничества, - отметил Алексей Цыденов.

Вчера Алексей Цыденов дал интервью Национальному телевидению Монголии (MNB), посетил бурятско-монгольский телеканал AIST-Global, который вещает на территории Монголии с декабря 2023 года.

В рамках встреч прошло награждение руководителей и журналистов СМИ России и Монголии памятными медалями «85-лет Победе на реке Халхин-Гол», которые вносят вклад в сохранение исторической памяти и укреплению дружбы наших народов.

2025 год является годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, что объединяет наши страны. В честь этого 20 марта пройдет возложение цветов к мемориалу памяти советских воинов на горе Зайсан-Толгой в Улан-Баторе.
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