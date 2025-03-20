Мэр Улан-Удэ посетил город-побратим в Монголии

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков вместе с делегацией правительства республики, главой Бурятии Алексеем Цыденовым и председателем горсовета Чимитом Бальжинимаевым прибыл с рабочим визитом Монголию. Градоначальник первым делом посетили город-побратим Дархан.«Встретились с председателем Хурала, представителем граждан Дархан-Уул аймака Монголии госпожой Янжмаа, обсудили наше сотрудничество между городами в сферах туризма, образования, торговли и культуры. Осенью планируем Дни Дархана в Улан-Удэ. Примем самый близкий и первый наш город-побратим со всем радушием и ответственностью», - рассказал Игорь Шутенков.