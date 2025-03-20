Политика и власть 20.03.2025 в 11:46
Мэр Улан-Удэ посетил город-побратим в Монголии
Игорь Шутенков вместе с большой делегацией начал рабочий визит в соседнюю страну
Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков вместе с делегацией правительства республики, главой Бурятии Алексеем Цыденовым и председателем горсовета Чимитом Бальжинимаевым прибыл с рабочим визитом Монголию. Градоначальник первым делом посетили город-побратим Дархан.
«Встретились с председателем Хурала, представителем граждан Дархан-Уул аймака Монголии госпожой Янжмаа, обсудили наше сотрудничество между городами в сферах туризма, образования, торговли и культуры. Осенью планируем Дни Дархана в Улан-Удэ. Примем самый близкий и первый наш город-побратим со всем радушием и ответственностью», - рассказал Игорь Шутенков.
«Встретились с председателем Хурала, представителем граждан Дархан-Уул аймака Монголии госпожой Янжмаа, обсудили наше сотрудничество между городами в сферах туризма, образования, торговли и культуры. Осенью планируем Дни Дархана в Улан-Удэ. Примем самый близкий и первый наш город-побратим со всем радушием и ответственностью», - рассказал Игорь Шутенков.