Политика и власть 20.03.2025 в 11:46

Мэр Улан-Удэ посетил город-побратим в Монголии

Игорь Шутенков вместе с большой делегацией начал рабочий визит в соседнюю страну
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ посетил город-побратим в Монголии
Фото: скриншот видео
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков вместе с делегацией правительства республики, главой Бурятии Алексеем Цыденовым и председателем горсовета Чимитом Бальжинимаевым прибыл с рабочим визитом Монголию. Градоначальник первым делом посетили город-побратим Дархан.

«Встретились с председателем Хурала, представителем граждан Дархан-Уул аймака Монголии госпожой Янжмаа, обсудили наше сотрудничество между городами в сферах туризма, образования, торговли и культуры. Осенью планируем Дни Дархана в Улан-Удэ. Примем самый близкий и первый наш город-побратим со всем радушием и ответственностью», - рассказал Игорь Шутенков.
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