Политика и власть 20.03.2025 в 16:58

В Монголии напомнили об участии СССР в становлении независимости страны

Зампред Великого хурала встретился с главой Бурятии
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Текст: Чингис Шоноев
В Монголии напомнили об участии СССР в становлении независимости страны
Фото: архив «Номер один»
Граждане Монголии всегда помнят о том, как СССР поддержал Монгольскую Народную Республику (МНР) на Ялтинской конференции 1945 года и способствовал вступлению страны в ООН. Об этом сообщил заместитель председателя Великого государственного хурала Монголии Бухчулууны Пурэвдорж во время приема главы Бурятии Алексея Цыденова.

«Советский Союз поддержал Монголию во время Ялтинской конференции 1945 года и при вступлении в Организацию Объединенных наций в 1961 году. Мы всегда помним о том, что этому способствовал СССР. Также между нашими странами есть прекрасная история помощи, которую с началом Великой Отечественной войны первой оказала МНР», – сказал вице-спикер хурала.

Ранее посол РФ в Монголии Алексей Евсиков в своем поздравлении по случаю 80-летия встречи в Ялте лидеров СССР, США и Великобритании напомнил, что «вопрос о сохранении статус-кво Внешней Монголии (МНР) в Ялтинском соглашении советское руководство поставило даже выше, чем возвращение Японией СССР Курильских островов и южной части Сахалина».

Евсиков напомнил, что в такой ситуации лидерам Великобритании и США пришлось считаться с твердой позицией Москвы. Следующим этапом стало проведение 20 октября 1945 года всемонгольского голосования, в ходе которого народ единогласно высказался за суверенитет и независимость своей страны.

«Таким образом, был сделан важный шаг на пути международного признания Монголии, которого удалось полностью добиться спустя 16 лет после длительного блокирования западными странами во главе с США заявки МНР на вступление в ООН», - отметил посол.

Во время Ялтинской конференции лидеры трех держав подписали соглашение по Дальнему Востоку, предусматривавшее обязательство СССР вступить в войну против Японии. Советский Союз объявил войну Японии 8 августа 1945 года, Монголия - 10 августа.

Против Японии выступили четыре кавалерийские дивизии, бронетанковая бригада, воздушная дивизия и полк связи Монгольской армии. Впервые в XX веке ее войска совместно с Советской армией вели боевые операции на территории другого государства, освобождая от японских захватчиков Китай. Его правительство в результате переговоров с СССР в августе 1945 года согласилось признать МНР суверенным и независимым государством в существовавших тогда границах. В 1961 году Монголия стала членом Организации Объединенных Наций.
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