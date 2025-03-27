Горсовет Улан-Удэ одобрил работу мэра города и его команды

В столице Бурятии состоялась очередная сессия Улан-Удэнского городского совета депутатов. Главным среди 11 вопросом повестки заседания был вопрос об утверждении отчета о результатах деятельности мэра города Улан-Удэ и деятельности Администрации города за 2024 г.Помимо депутатов горсовета, на сессии было немало приглашенных – работники различных подразделений горадминистрации и муниципальных учреждений, депутаты Народного Хурала, почетные граждане города, ТОСовцы, ветераны, представители предприятий и др.«На основании пункта 6 статьи 23 Устава городского округа «город Улан-Удэ», статьи 56 Регламента Улан-Удэнского городского совета депутатов, мэр города подконтролен и подотчетен населению города и городскому совету. Ежегодно заслушивается отчет мэра о результатах его деятельности, деятельности Администрации и иных подведомственных мэру города органов местного самоуправления, в том числе, о решении вопросов, поставленных городским советом, - в течение первого квартала календарного года, следующего за отчетным годом», – напомнил Чимит Бальжинимаев, председатель горсовета, правовые нормы, являющиеся основанием для заслушивания отчета мэра.Он подчеркнул, что отчет заслушивается на сессии без предварительного рассмотрения на иных заседаниях городского совета. По результатам обсуждения отчета, депутаты должны дать оценку деятельности.Собравшимся продемонстрировали небольшой фильм, в котором было кратко рассказано о самых важных прошлогодних достижениях Улан-Удэ в разных сферах жизни. А затем Чимит Бальжинимаев предоставил слово мэру Игорю Шутенкову.В начале отчета градоначальник искренне поблагодарил всех, кто присутствовал в зале за совместную работу.«Мы видели и видим поддержку главы Республики Бурятия Алексея Самбуевича Цыденова, правительства, Народного Хурала. По всем вопросам находим понимание у городского совета депутатов. Решения всегда принимаются совместно, в конструктивном диалоге. Благодарю коллег из Администрации за ежедневный, кропотливый труд», – сказал мэр, подчеркнув, что работа идет ради того, чтобы сделать город лучше.Игорь Шутенков доложил о начавшейся в 2024 г. активной реализации мастер-плана развития Улан-Удэнской городской агломерации, который, как известно, был утвержден постановлением правительства России. Общая сумма до 2030 г. – 277 млрд. рублей.«По итогам 2024 г объем произведенных расходов составил уже 25 млрд. Более половины из них вложили наши инвесторы», - сказал мэр.В минувшем году были определены источники финансирования по целому ряду важных проектов – реконструкция коммунальных сетей, программа «Чистый воздух», строительство путепроводов, реконструкции «ТЭЦ-2».Игорь Шутенков напомнил о начале строительства зданий для Национального музея, театра «Байкал», о вводе в строй нового терминала аэропорта «Байкал». В конце 2024 г., спустя десять лет, в Улан-Удэ вернулась авиакомпания «Аэрофлот». Сделан основной объем работ по проектированию межвузовского кампуса «Байкал» и подтверждено финансирование строительно-монтажных работ. Построен масляничный завод и т. д.Было доложено о развитии бюджета города, дорожной сферы, вводе жилья, большой работе по подготовке к зиме, повышении безопасности жителей города, о ситуации с мусором и пассажирским транспортом, развитием общественных пространств и сетей холодного водоснабжения, озеленении, туризме и других сторон улан-удэнской жизни.Конечно, Игорь Шутенков осветил то, как жители города участвуют в поддержке бойцов в зоне проведения специальной военной операции, членов их семей. Выступление вызвало большой интерес. В ходе обсуждения отчета мэра депутаты горсовета, со своей стороны, тоже затронули ряд актуальных моментов.Депутат Сергей Бурдиков, председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета, дал положительную оценку работе мэра и горадминистрации.«Мы очень быстро привыкаем к хорошему, спасибо, что напомнили, чего удалось добиться. Но многое предстоит», - отметил депутат.Бурдиков сделал упор на то, что город должен продолжать становиться удобнее для людей.«Если есть система оказания услуг в электронном виде, то максимум муниципальных услуг должно оказываться именно так, как удобно жителям. Если есть школа, то в школе обязательно должен быть спортзал или стадион. Потому что это - здоровье детей. Если есть остановка, то на каждой обязательно должен быть павильон. Много что еще у нас должно быть. И очень приятно, что остается приоритетом развитие транспорта. Мы опять немного не успеваем за ростом числа передвижений. Удобный общественный транспорт – единственный способ для нас ограничить рост частного, личного транспорта», - выступил Сергей Бурдиков.Он констатировал, что возможности бюджета ограничены, но удается многое делать.Мэр отметил, что вопросы, поднятые депутатом, стоят в списке первоочередных.«С правительством Республики Бурятия, лично с Алексеем Самбуевичем (Цыденовым, главой республики – прим.), мы уже договорились, что еще один миллиард рублей будет выделен для приобретения муниципального транспорта», - в частности, сообщил Игорь Шутенков.Зал откликнулся на новость аплодисментами.Другой депутат Денис Егоров, председатель комитета по социальной политике горсовета, высказался о проблеме строительного контроля. Ведь в соцсфере города проводится немало больших строительных работ.«Есть такой момент – строительный контроль ведут директора учреждений либо специалисты профильных комитетов, не имея на это специального образования. Может быть, рассмотреть возможность либо закрепить специалистов-кураторов из «Улан-Удэстройзаказчика», либо попробовать ввести штатные единицы специалиста-строителя в профильный комитет?», - сказал он.Игорь Шутенков подтвердил, что вопрос верный.«Мы начинали работать тогда, когда у нас в городе осуществлялись текущие, капитальные ремонты объектов соцкультбыта в малых объемах», - пояснил мэр, констатировав, что при нынешних масштабах, действительно, надо вводить экспертов. Он заверил, что данное предложение депутата обязательно будет рассмотрено.«Чувствую, что его надо внедрить в жизнь», - сказал мэр.Депутат Виктор Ефремов поднял вопрос о перспективах проведения трамвайной линии в мкрн. Восточный и о необходимости продолжать строительство системы холодного водоснабжения в микрорайоны частной застройки (как известно, федеральная программа «Чистая вода» завершилась). Мэр отметил, что в сфере развития трамвайного сообщения приоритетными направлениями являются, все же, не Восточный, а юго-восток и юго-запад Улан-Удэ.Что касается продолжения развития системы холодного водоснабжения, Игорь Шутенков пояснил, что теперь на федеральном уровне стартовала программа «Инфраструктура для жизни» и город будет участвовать в ней.«Мы крайне заинтересованы, чтобы наши жители получили воду», - заверил градоначальник.Депутаты подняли целый ряд других вопросов. О работе «Комбината по благоустройству г. Улан-Удэ», тарифах, переводе многоквартирных домов на централизованную канализацию с имеющихся выгребных ям.Депутат Владимир Тулонов призвал усилить внимание к земельному направлению. Кроме того, он также призвал не расширять в Улан-Удэ зоны, предназначенные для ИЖС.По некоторым предложениям мэр немедленно давал своим подчиненным задание рассмотреть вопрос.После обсуждения отчета, в ходе которого поступили многочисленные положительные отзывы и предложения признать отчет мэра удовлетворительным, Чимит Бальжинимаев поставил эти предложения на голосование. Сессия горсовета единогласно одобрила их.В данном случае оценка «удовлетворительно», разумеется, не означает «на тройку». У депутатов было только два варианта оценки - «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Здесь не привычная пятибалльная система.