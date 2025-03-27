Игорь Шутенков: Ресурсоснабжающие организации должны качественно исполнять свои обязательства

- Позади большая часть отопительного сезона, и в целом он проходит в штатном режиме. И всё же есть вопросы по срокам проведения ремонтной кампании, восстановлению элементов благоустройства после ремонта, реагированию на аварийные ситуации. Ресурсоснабжающие организации должны качественно исполнять свои обязательства, — подчеркнул Игорь Шутенков.





Построены сети водоснабжения Левобережной части города общей протяжённостью более 18 км, а также сети в мкрн Верхняя Берёзовка более восьми км. Теперь более 30 тысяч человек обеспечены качественной питьевой водой.







Работы по приведению в порядок инженерных сетей города будут продолжены и в строительном сезоне 2025 года.





Фото: мэрия Улан-Удэ

Мэр Улан-Удэ на сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов представил отчёт о своей работе и администрации города за 2024 год. Одним из главных вопросов, поднятых в докладе, подготовка и прохождение отопительного сезона.В 2024 году на ремонтные работы направлено было 1,2 млрд рублей. За этот период отремонтированы 10 км тепловых сетей, 3,3 км сетей водоснабжения и водоотведения, а также 20 км электрических сетей.Идет ремонт и канализационных коллекторов города.- Впервые за много лет были привлечены средства на ремонт канализационных коллекторов. Приведены в порядок восемь участков главного коллектора и участок по ул. Шаляпина общей протяжённостью 2,2 км, - сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.В прошлом году началась разработка проектной документации на ремонт других участков и определение источников финансирования. В итоге уже заключен контракт на капитальный ремонт коллекторов на сумму 419 млн рублей.