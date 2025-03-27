Политика и власть 27.03.2025 в 12:01

Игорь Шутенков: Ресурсоснабжающие организации должны качественно исполнять свои обязательства

В Улан-Удэ идет масштабный ремонт коммунальных сетей, но к подрядчикам есть вопросы
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Текст: Андрей Константинов
Игорь Шутенков: Ресурсоснабжающие организации должны качественно исполнять свои обязательства
Мэр Улан-Удэ на сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов представил отчёт о своей работе и администрации города за 2024 год. Одним из главных вопросов, поднятых в докладе, подготовка и прохождение отопительного сезона.

В 2024 году на ремонтные работы направлено было 1,2 млрд рублей. За этот период отремонтированы 10 км тепловых сетей, 3,3 км сетей водоснабжения и водоотведения, а также 20 км электрических сетей.

- Позади большая часть отопительного сезона, и в целом он проходит в штатном режиме. И всё же есть вопросы по срокам проведения ремонтной кампании, восстановлению элементов благоустройства после ремонта, реагированию на аварийные ситуации. Ресурсоснабжающие организации должны качественно исполнять свои обязательства, — подчеркнул Игорь Шутенков.


Идет ремонт и канализационных коллекторов города.

- Впервые за много лет были привлечены средства на ремонт канализационных коллекторов. Приведены в порядок восемь участков главного коллектора и участок по ул. Шаляпина общей протяжённостью 2,2 км, - сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

В прошлом году началась разработка проектной документации на ремонт других участков и определение источников финансирования. В итоге уже заключен контракт на капитальный ремонт коллекторов на сумму 419 млн рублей.

Построены сети водоснабжения Левобережной части города общей протяжённостью более 18 км, а также сети в мкрн Верхняя Берёзовка более восьми км. Теперь более 30 тысяч человек обеспечены качественной питьевой водой.


Работы по приведению в порядок инженерных сетей города будут продолжены и в строительном сезоне 2025 года.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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