На сегодняшней сессии депутаты Хурала Бурятии рассмотрели вопрос о прекращении полномочий Дениса Гармаева, который, как уже сообщал «Номер один», ждет назначения на пост министра промышленности и торговли республики.С напутственным словом выступил самый весомый промышленник в Хурале – экс-директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых. Он рассказал Денису Гармаеву, на что обратить внимание, а также пообещал ему свою поддержку в случае назначения.- Я думаю, что мы не должны там с тобой опозориться, - оптимистично заявил господин Белых.Сам же Денис Гармаев, выступая с прощальным словом, отметил, что последние 1,5 года, которые он работал в Хурале, были хоть и непродолжительными, но яркими.- За наш республиканский парламент я полностью спокоен: здесь действительно достойные люди работают, - сказал он, добавив, что споры, конечно, бывают, но работа идет. - Спасибо, что отпускаете!Напомним, о назначении Дениса Гармаева на пост министра стало известно еще более двух месяцев назад. Это место является вакантным с февраля после отставки Виктора Винокурцева. По данным «Номер один», указ о назначении Гармаева министром может быть опубликован сразу после решения сессии.Денис Гармаев родился 14 января 1977 года. Окончил Восточно-Сибирский институт МВД РФ. В Бурятии он широко известен как бизнесмен и ресторатор. До избрания в Хурал являлся депутатом горсовета Улан-Удэ.