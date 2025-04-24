Политика и власть 24.04.2025 в 16:59
«Мы не должны там с тобой опозориться»
Депутат Хурала Бурятии дал напутствие будущему министру
Текст: Станислав Сергеев
На сегодняшней сессии депутаты Хурала Бурятии рассмотрели вопрос о прекращении полномочий Дениса Гармаева, который, как уже сообщал «Номер один», ждет назначения на пост министра промышленности и торговли республики.
С напутственным словом выступил самый весомый промышленник в Хурале – экс-директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых. Он рассказал Денису Гармаеву, на что обратить внимание, а также пообещал ему свою поддержку в случае назначения.
- Я думаю, что мы не должны там с тобой опозориться, - оптимистично заявил господин Белых.
Сам же Денис Гармаев, выступая с прощальным словом, отметил, что последние 1,5 года, которые он работал в Хурале, были хоть и непродолжительными, но яркими.
- За наш республиканский парламент я полностью спокоен: здесь действительно достойные люди работают, - сказал он, добавив, что споры, конечно, бывают, но работа идет. - Спасибо, что отпускаете!
Напомним, о назначении Дениса Гармаева на пост министра стало известно еще более двух месяцев назад. Это место является вакантным с февраля после отставки Виктора Винокурцева. По данным «Номер один», указ о назначении Гармаева министром может быть опубликован сразу после решения сессии.
Денис Гармаев родился 14 января 1977 года. Окончил Восточно-Сибирский институт МВД РФ. В Бурятии он широко известен как бизнесмен и ресторатор. До избрания в Хурал являлся депутатом горсовета Улан-Удэ.
С напутственным словом выступил самый весомый промышленник в Хурале – экс-директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых. Он рассказал Денису Гармаеву, на что обратить внимание, а также пообещал ему свою поддержку в случае назначения.
- Я думаю, что мы не должны там с тобой опозориться, - оптимистично заявил господин Белых.
Сам же Денис Гармаев, выступая с прощальным словом, отметил, что последние 1,5 года, которые он работал в Хурале, были хоть и непродолжительными, но яркими.
- За наш республиканский парламент я полностью спокоен: здесь действительно достойные люди работают, - сказал он, добавив, что споры, конечно, бывают, но работа идет. - Спасибо, что отпускаете!
Напомним, о назначении Дениса Гармаева на пост министра стало известно еще более двух месяцев назад. Это место является вакантным с февраля после отставки Виктора Винокурцева. По данным «Номер один», указ о назначении Гармаева министром может быть опубликован сразу после решения сессии.
Денис Гармаев родился 14 января 1977 года. Окончил Восточно-Сибирский институт МВД РФ. В Бурятии он широко известен как бизнесмен и ресторатор. До избрания в Хурал являлся депутатом горсовета Улан-Удэ.
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