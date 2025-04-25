Политика и власть 25.04.2025 в 09:30

В прокуратуре Бурятии прошли кадровые перестановки

В двух районах назначены новые прокуроры
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Текст: Андрей Константинов
В прокуратуре Бурятии прошли кадровые перестановки
Кадровые перестановки произошли в прокуратуре Бурятии. Как сообщили в пресс-службе ведомства, новым прокурором Прибайкальского района назначен Рафик Галимов. А Николай Батурин возглавил прокуратуру Баргузинского района.

Рафик Галимов в 2005 году окончил Иркутский государственный технический университет. В августе 2008 года начал службу в органах прокуратуры республики. Состоял в должностях помощника прокурора Курумканского района, старшего помощника прокурора Еравнинского района, заместителя прокуроров Баргузинского, Закаменского, Бичурского районов, прокурора отдела государственной статистики управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры республики.


С ноября 2022 года занимал должность прокурора Баунтовского района Бурятии.

Николай Батурин в 2012 году окончил Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ». С 2014 по 2019 годы работал в следственном управлении Следственного комитета РФ по РБ. В ноябре 2019 года перешел на работу в прокуратуру. Состоял в должностях помощника Гусиноозерского межрайонного прокурора, прокурора Советского района Улан-Удэ, заместителя прокурора Тункинского района, прокурора отдела по надзору за производством дознания и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры республики.


С июня 2024 года занимал должность старшего прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов следствия прокуратуры республики.
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