В прокуратуре Бурятии прошли кадровые перестановки

Рафик Галимов в 2005 году окончил Иркутский государственный технический университет. В августе 2008 года начал службу в органах прокуратуры республики. Состоял в должностях помощника прокурора Курумканского района, старшего помощника прокурора Еравнинского района, заместителя прокуроров Баргузинского, Закаменского, Бичурского районов, прокурора отдела государственной статистики управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры республики.





Николай Батурин в 2012 году окончил Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ». С 2014 по 2019 годы работал в следственном управлении Следственного комитета РФ по РБ. В ноябре 2019 года перешел на работу в прокуратуру. Состоял в должностях помощника Гусиноозерского межрайонного прокурора, прокурора Советского района Улан-Удэ, заместителя прокурора Тункинского района, прокурора отдела по надзору за производством дознания и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры республики.





Кадровые перестановки произошли в прокуратуре Бурятии. Как сообщили в пресс-службе ведомства, новым прокурором Прибайкальского района назначен Рафик Галимов. А Николай Батурин возглавил прокуратуру Баргузинского района.С ноября 2022 года занимал должность прокурора Баунтовского района Бурятии.С июня 2024 года занимал должность старшего прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов следствия прокуратуры республики.