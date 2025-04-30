Политика и власть 30.04.2025 в 17:19

Правительство России одобрило законопроект об ограничении высшего образования для россиян

В Госдуме планируют принять закон в финальном чтении уже в августе этого года
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Текст: Иван Иванов
Правительство России одобрило законопроект об ограничении высшего образования для россиян

Законопроект, которым правительство России наделят правом ограничивать прием на платное обучение в вузы с целью снизить число «невостребованных» специалистов, одобрен комиссией кабмина по законодательной деятельности, пишет «Коммерсант».

Ранее проект поправок в закон «Об образовании» поддержали думские комитеты по просвещению, развитию гражданского общества и по охране здоровья.

Согласно законопроекту, правительство РФ сможет исходя из потребностей экономики определять количество платных мест в вузах — как в государственных, так и в частных.

Как утверждал первый замглавы думского комитета по просвещению Михаил Берулава, это позволит властям отрегулировать подготовку «необходимых для развития страны» специалистов. В Госдуме планируют принять закон в финальном чтении уже в августе, а новые полномочия кабмина должны начать действовать с 1 сентября 2026 года.

Тем самым чиновники ограничивают получение высшего образования для обычных граждан, правда, предоставляя им альтернативу поступления в ПТУ.

 

Фото: loon.site

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