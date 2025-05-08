Глава Бурятии встретился с Молодежным правительством

Глава Бурятии Алексей Цыденов провел встречу с членами Молодежного правительства республики. Его представители рассказали о существующих и будущих проектах в сфере молодежной политики.- Молодежное правительство – это активные и инициативные люди, отражение нашего молодого поколения. Вы работаете над многими темами – это предпринимательство, создание новых рабочих мест у нас в республике, продвижение здорового образа жизни, воспитание подрастающего поколения, в общем, самые разные сферы жизни нашей Бурятии. Уверен, что дальше больше, - отметил Алексей Цыденов.Председатель Молодежного правительства РБ Намдак Раднабазаров представил итоги работы за 2024 год.- За период работы мы провели более 25 рабочих встреч с руководителями министерств и ведомств, с представителями депутатского корпуса с целью обсуждения возможностей взаимодействия с молодежью. Проводим обучающие, спортивные мероприятия, открытые диалоги с руководителями. Отдельное направление работы Молодежного правительства – это развитие патриотизма, традиционных ценностей среди молодежи. Уважение к старшим, семья и дети должны быть в приоритете у молодого поколения. С участием и поддержкой молодых предпринимателей мы оказываем адресную поддержку участникам СВО, гуманитарную помощь. Без внимания не остаются наши ветераны Великой отечественной войны, - рассказал Намдак Раднабазаров.В ходе встречи Алексей Цыденов поддержал озвученную инициативу по созданию аналогов Молодежного правительства в районах Бурятии – Молодежные администрации. На сегодняшний день подписано уже 15 соглашений о создании таких совещательных органов в районах Бурятии.- Будем вместе лучшие инициативы воплощать в жизнь. Совместно предлагаю поработать также над темами института семьи и укрепления брака, потому что нас должно быть много, большая семья – это наша сила, - подчеркнул глава Бурятии.Напомним, постановление о создании молодёжного правительства глава Бурятии Алексей Цыденов подписал в конце 2023 года. Состав из 15 человек был отобран по конкурсу: претенденты представляли эссе «Что я готов сделать для своего региона», а затем конкурсная комиссия проводила собеседование. 19 апреля 2024 года состоялось первое заседание Молодёжного правительства Бурятии, на котором выбрали руководящий состав и утвердили приоритетные направления работы.