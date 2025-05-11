Политика и власть 11.05.2025 в 14:39

Ветерану на 9 мая подарили куриные косточки

Чиновники в Якутии извинились за некорректный подарок и презентовали более уместный продовольственный набор
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Текст: Иван Иванов
Ветерану на 9 мая подарили куриные косточки
Празднование Дня Победы закончились, но не оценка действий чиновников. Так в пакете, который 96-летняя жительница Якутии Таисия Трофимовна получила вместе с поздравительной открыткой от имени министра сельского хозяйства Якутии оказался изготовленный в июле 2024 года суповой набор из костей курицы, а также упаковка творога и упаковка ряженки. Об этом сообщает «Якутия.АиФ инфо». Подарок, мягко говоря, вызвал недоумение.

«Ко мне, как к представителю Народного фронта, обратились внуки ветерана... Их сильно расстроило отношение якутских властей к своим немногочисленным ветеранам... Сайсарский округ, где проживает ветеран, вообще забыл про неё и никакого внимания не уделил», — написал в социальной сети «ВКонтакте» общественник Антон Жондоров. Он также обратился к министру сельского хозяйства с просьбой «отказаться от спорной и неоднозначной практики — дарить суповые наборы».

Пользователи социальной сети в комментариях эмоции не сдерживали: «Позорище!», «Бедная женщина, какое унижение испытала», «Слов нет», «Сколько это, 500 рублей? Коробка конфет и то приятнее была бы», «И это столица алмазного края!»

Вечером 10 мая к Таисии Хромовой снова пришли гости. Заместители министра сельского хозяйства Якутии принесли ветерану свежие продукты и букет цветов, поздравили с Днём Победы и извинились за возникшую ситуацию.

Фото: «Номер один»

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