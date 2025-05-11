В Бурятии прокомментировали возможные мирные переговоры Украины и России

Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные в конце 2022 года, без каких-либо предварительных условий. Встреча может состояться утром 15 мая в Стамбуле. Ранее, 10 мая, лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши потребовали от России принять 30-дневное прекращение огня к 12 мая, пригрозив ужесточением санкций. Об этом сообщили «Ведомости». Ответа Киева на предложение Москвы пока не последовало.- Пока сложно комментировать данную инициативу, поскольку не ясна реакция западной коалиции на предложение российского президента, - сообщил улан-удэнский эксперт Анатолий Думнов. - Если пауза затянется, то это будет означать то, что западные страны не готовы идти на диалог по мирному урегулированию конфликта.Как сообщила «Газета.ру», президент США Дональд Трамп, комментируя предложение президента России о возобновлении прямых переговоров с Украиной 15 мая, заявил, что этот день может стать великим для Москвы и Киева. Об этом американский лидер написал в соцсети TruthSocial.«Возможно, это великий день для России и Украины. Это будет совершенно новый и намного лучший мир», — высказался глава Белого дома.Трамп добавил, что продолжит работать с обеими сторонами.Фото: «Номер один»