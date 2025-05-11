Политика и власть 11.05.2025 в 14:45

В Бурятии прокомментировали возможные мирные переговоры Украины и России

В Стамбуле могут начаться переговоры о завершении вооруженного конфликта
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Бурятии прокомментировали возможные мирные переговоры Украины и России
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные в конце 2022 года, без каких-либо предварительных условий. Встреча может состояться утром 15 мая в Стамбуле. Ранее, 10 мая, лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши потребовали от России принять 30-дневное прекращение огня к 12 мая, пригрозив ужесточением санкций. Об этом сообщили «Ведомости».  Ответа Киева на предложение Москвы пока не последовало.

- Пока сложно комментировать данную инициативу, поскольку не ясна реакция западной коалиции на предложение российского президента, - сообщил улан-удэнский эксперт Анатолий Думнов. -  Если пауза затянется, то это будет означать то, что западные страны не готовы идти на диалог по мирному урегулированию конфликта. 

Как сообщила «Газета.ру», президент США Дональд Трамп, комментируя предложение президента России о возобновлении прямых переговоров с Украиной 15 мая, заявил, что этот день может стать великим для Москвы и Киева. Об этом американский лидер написал в соцсети TruthSocial.

«Возможно, это великий день для России и Украины.  Это будет совершенно новый и намного лучший мир», — высказался глава Белого дома.

Трамп добавил, что продолжит работать с обеими сторонами.

Фото: «Номер один»

Теги
СВО

Все новости

Аномально теплая погода в Бурятии сменится резким похолоданием
11.05.2025 в 16:11
В Бурятии прокомментировали возможные мирные переговоры Украины и России
11.05.2025 в 14:45
Ветерану на 9 мая подарили куриные косточки
11.05.2025 в 14:39
В Иркутской области гонщик не справился с управлением
11.05.2025 в 14:32
В Улан-Удэ горело кладбище
11.05.2025 в 11:58
Яркий мурал украсил еще один поселок в Бурятии
11.05.2025 в 11:46
Монголия экспортирует в сотни раз больше в Китай, чем в Россию
11.05.2025 в 09:18
В Якутии уволили уголовника, работавшего директором учреждения культуры
11.05.2025 в 09:14
Один из пожарных, на которых напал медведь, выжил в Забайкалье
11.05.2025 в 09:08
Огнеборцы Бурятии отстояли поселок
10.05.2025 в 19:36
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 мая

Читайте также
Ветерану на 9 мая подарили куриные косточки
Чиновники в Якутии извинились за некорректный подарок и презентовали более уместный продовольственный набор
11.05.2025 в 14:39
Министр экономики Бурятии решила уволиться
Она написала заявление по собственному желанию
10.05.2025 в 16:10
Улан-Удэ стал местом встречи двух представительных органов власти
Народный Хурал Республики Бурятия принял делегацию депутатов Великого Государственного Хурала Монголии
08.05.2025 в 20:34
Владимир Павлов: «Слава великому народу-победителю!»
Руководитель республиканского парламента поздравил жителей Бурятии с Днем Победы
08.05.2025 в 20:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru