Политика и власть 11.05.2025 в 14:45
В Бурятии прокомментировали возможные мирные переговоры Украины и России
В Стамбуле могут начаться переговоры о завершении вооруженного конфликта
Текст: Иван Иванов
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные в конце 2022 года, без каких-либо предварительных условий. Встреча может состояться утром 15 мая в Стамбуле. Ранее, 10 мая, лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши потребовали от России принять 30-дневное прекращение огня к 12 мая, пригрозив ужесточением санкций. Об этом сообщили «Ведомости». Ответа Киева на предложение Москвы пока не последовало.
- Пока сложно комментировать данную инициативу, поскольку не ясна реакция западной коалиции на предложение российского президента, - сообщил улан-удэнский эксперт Анатолий Думнов. - Если пауза затянется, то это будет означать то, что западные страны не готовы идти на диалог по мирному урегулированию конфликта.
Как сообщила «Газета.ру», президент США Дональд Трамп, комментируя предложение президента России о возобновлении прямых переговоров с Украиной 15 мая, заявил, что этот день может стать великим для Москвы и Киева. Об этом американский лидер написал в соцсети TruthSocial.
«Возможно, это великий день для России и Украины. Это будет совершенно новый и намного лучший мир», — высказался глава Белого дома.
Трамп добавил, что продолжит работать с обеими сторонами.
Фото: «Номер один»
- Пока сложно комментировать данную инициативу, поскольку не ясна реакция западной коалиции на предложение российского президента, - сообщил улан-удэнский эксперт Анатолий Думнов. - Если пауза затянется, то это будет означать то, что западные страны не готовы идти на диалог по мирному урегулированию конфликта.
Как сообщила «Газета.ру», президент США Дональд Трамп, комментируя предложение президента России о возобновлении прямых переговоров с Украиной 15 мая, заявил, что этот день может стать великим для Москвы и Киева. Об этом американский лидер написал в соцсети TruthSocial.
«Возможно, это великий день для России и Украины. Это будет совершенно новый и намного лучший мир», — высказался глава Белого дома.
Трамп добавил, что продолжит работать с обеими сторонами.
Фото: «Номер один»
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