Политика и власть 13.05.2025 в 14:28

Новый министр промышленности Бурятии переговорил с монгольским советником

Монголия может стать логистическим хабом для экспорта бурятских товаров
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Текст: Андрей Константинов
Новый министр промышленности Бурятии переговорил с монгольским советником
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
12 мая министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Денис Гармаев провел переговоры с советником председателя Постоянного комитета Великого Государственного Хурала Монголии по политике индустриализации господином Зоригтбаатаром Сухбатом.

- Наши связи с Монголией только крепнут. В этом году большая делегация из Монголии приехала к нам в Бурятию отметить 80-летие Дня Победы. За эти несколько дней было сказано много слов о взаимоотношениях между нашими странами. Это наша общая Великая Победа. В ближайшее время в Бурятии и Монголии будут создаваться рабочие группы по взаимодействию по вопросам экспорта и импорта, туризма, таможни, всего, что касается наших взаимоотношений, - сказал министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Денис Гармаев.

Господин Зоригтбаатар Сухбат в свою очередь отметил важность и нужность создания таких рабочих групп для совместного взаимовыгодного сотрудничества.

- Монголия может стать площадкой для выхода продукции производителей Бурятии. Также мы ждем для дальнейшего рассмотрения список компаний Бурятии для экспорта, - сказал Зоригтбаатар Сухбат.

Как отметили в пресс-службе правительства Бурятии, cегодня в Монголию экспортируются и пользуется большим спросом кондитерские изделия, шоколад и конфеты, мёд, БАДы, травяные чаи, зерно и древесина. Монголия поставляет мясо, кашемир, одежду из шерсти, кожаные изделия, сумки. Предприниматели Бурятии и Монголии постоянно участвуют в деловых поездках с целью поиска потенциальных партнеров.

Напомним, Денис Гармаев приступил к обязанностям министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии с 6 мая. До этого он являлся депутатом Хурала и занимался предпринимательством.

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