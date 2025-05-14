Ни одной голодной смерти

Екатерина Кочетова отправилась в отставку по собственному желанию. Министр, которая прославилась неоднозначными выражениями, вроде «У нас от голода никто не умер» и «Инфляция растет, потому что у населения много денег», покидает пост зампреда правительства Бурятии - министра экономики. Самые запоминающиеся из ее достижений, помимо перлов - это палатки на экономических форумах за миллионы рублей и книга о развитии экономики.Недавно стало известно, что зампред правительства - министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова написала заявление по собственному желанию. Как сообщают источники, в связи с переездом в другой город.Почему госпожа Кочетова решила оставить столь высокий пост и связано ли это с всплеском уголовных дел на топ-чиновников Бурятии, неизвестно. Однако можно предположить, что решение оставить министерское кресло возникло уже давно.Так, в прошлом году в сети появились скриншоты с одного из популярных порталов по поиску работы. На них изображена министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова, которая якобы выставила свое резюме с заголовком «Руководитель». Ожидаемая зарплата - 500 тыс. рублей.При этом до сих пор нет ни подтверждений, ни опровержений относительно подлинности этих скриншотов. В любом случае, если таковое объявление и имело место, вовсе не факт, что поиски работы госпожи Кочетовой увенчались успехом.До назначения главой минэка Екатерина Кочетова с февраля 2018 года работала заместителем министра промышленности и торговли РБ, председателем комитета по развитию предпринимательства и инновационных технологий. На эту должность она пришла с поста зампреда комитета по образованию администрации Улан-Удэ - начальника управления экономики и финансов.Встретили ее на этом посту не очень тепло. Так, в 2020 году, когда вопрос о назначении госпожи Кочетовой поставили в Хурале, треть депутатов проголосовали против этого. И не зря: все последующие годы депутаты частенько вступали в перепалки с министром и не соглашались с ее решениями.Именно в этих перепалках и звучали самые знаменитые и спорные выражения экс-министра. Например, буквально через несколько месяцев после официального назначения она публично сказала свою самую «хитовую» фразу: «Никто еще у нас с голоду не умер».Позже ей пришлось извиняться и объясняться за сказанное. Кочетова поясняла, что в ходе обсуждения вопроса о ситуации в экономике республики депутат Игорь Бобков отметил, что люди умирают с голода, а власти ничего не предпринимают, чтобы противодействовать этому. В ответ министр бросила свою знаменитую фразу про голод.«Эта фраза была сказана во время чрезвычайно эмоционального доклада, в котором я рассказывала о состоянии экономики, о том, что у бюджета Бурятии прогнозируется дефицит в 5,9 млрд рублей», - объясняла Екатерина Кочетова.По словам министра, она «два часа объясняла депутатам по всем мерам поддержки, а их более 100 видов на сегодня».«И после этого депутат Бобков продолжал вносить панические призывы о том, что все плохо и нас ждет голод. Перед людьми, оказавшимися в сложной ситуации, я приношу извинения за свои слова. Мы продолжим реализовывать весь комплекс федеральных и республиканских мер поддержки, чтобы защитить каждого. Всем желаю здоровья», - писала она.Позже она стала автором еще нескольких перлов, таких как «Мы не сторонники раздавать пособия по безработице» и «Почему инфляция вот так растет? Потому что у населения очень много денег».Однако критиковали госпожу Кочетову не только за ее «красноречие». Так, в 2021 году депутат Оксана Бухольцева разнесла отчет министра об итогах работы министерства.«Ну вот! Опять зацепилась. Но как пройти мимо статьи «Перевыполнили все показатели» о процветании нашей солнечной Бурятии по отчету о своей работе министра экономики Екатерины Кочетовой. То ли министр кайф испытывает, что злит народ... Хотя, что ж я так, надеюсь, что показатель «с голоду еще никто не умер» все-таки выполнен, а может, и перевыполнен», - иронизировала депутат.В том же году госпожу Кочетову обвинили в занижении планируемых доходов бюджета. Депутаты интересовались, почему республика по факту получает больше налоговых поступлений, чем планирует изначально.«Сначала мы говорим, что денег нет, а потом они появляются в течение года, и мы начинаем их хаотично распределять. Из-за этого крупные проекты невозможно запустить, потому что их надо в начале года запускать», - говорил председатель социального комитета Хурала Игорь Марковец.«Многие отметили взрывной рост собственных доходов в этом году, как по налогу на прибыль, так и по упрощенной системе налогообложения. Странно, когда правительство с трудом завоеванные позиции сдает и устанавливает себе планку на ближайшие три года гораздо ниже уровня текущего года», - говорил председатель Счетной палаты республики Евгений Пегасов.То есть, чтобы перевыполнить все показатели, достаточно не хватать звезд с неба и изначально писать в прогноз заниженные цифры. Схема - огонь, правда, не сработала.Были претензии к работе министра не только у депутатов, но и у силовиков. Например, у прокуратуры, которая еще в 2020 году по обращению первичной профсоюзной организации «Генерация Бурятии» Бурятской республиканской общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» провела проверку минэка.«Выявлены нарушения трудового законодательства при регистрации коллективного трудового спора в региональном министерстве, затягивание процедуры его рассмотрения. Прокуратурой республики министру экономики республики внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Устранение нарушений законодательства находится на контроле прокуратуры», - рассказали в надзорном ведомстве.Примерно тогда же прокуратура Бурятии проверила соблюдение законодательства в сфере поддержки инвесторов в работе министерства.«Проверка показала, что министерством не осуществлялся контроль за реализацией масштабных инвестиционных проектов, рассмотрением заявлений потенциальных инвесторов о предоставлении поддержки и заключением инвестиционных соглашений», - сообщили в надзорном ведомстве.Но что же мы все о плохом? Давайте поговорим о достижениях госпожи Кочетовой на посту министра экономики Бурятии. Одно из главных, на наш взгляд - она умела красиво представить республику на федеральных площадках за счет республиканского бюджета.Размах презентационной политики минэка стал поводом для обсуждения еще в 2021 году, когда выяснилось, что Бурятия потратит 36 млн рублей для участия в Восточном экономическом форуме.«В республиканском бюджете проходит сумма 36 млн рублей на пресловутый павильон. Мы в 2019 году уже один павильон профинансировали, сумма 29 с лишним млн была. И сейчас в 2021 году опять предусматриваем», - возмущался тогда депутат Хурала Игорь Бобков.Среди прочего там был 1 млн рублей на шатер для переодевания. «Интересно, что это за шатер? Зачем нам столько павильонов нужно? Куда старый дели?» - недоумевал он.Еще одно запоминающееся достижение - книга про развитие республики за 5 млн рублей. Здесь инициатива госпожи Кочетовой снова вызвала вопросы у парламентариев.«Меня очень интересует одна сумма в 5 млн 510 тыс. рублей на издание книги по истории социально-экономического развития Республики Бурятия с 1923 по 2023 год. Зная, что тираж всего 100 экземпляров, сумма в 5,5 млн вызывает вопросы. Извините, у нас на ПСД иногда денег не хватает, а мы министерству экономики делаем такие подарки. Что это за такая книга? И если информация, которую представили на рабочей группе верна, и тираж действительно 100 экземпляров, то что это за сумма?» - вопрошала Оксана Бухольцева.Министр ее поправила: не 100, а 1000 экземпляров. В остальном, по ее мнению, все было вполне уместно.И вот Екатерина Кочетова покидает площадь Советов. Надеемся, что ее инициативы и креатив на новом месте принесут больше пользы, чем на старом.