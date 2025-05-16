Политика и власть 16.05.2025 в 09:57
В Бурятии назначили нового председателя Верховного суда
Им стала зампред по уголовным делам ВС РБ Аида Бидогаева
Текст: Андрей Константинов
15 мая президент России подписал указ о назначении нового председателя Верховного суда Бурятии. Им стала Аида Бидогаева, занимавшая пост заместителя председателя.
Как сообщили в пресс-службе ВС РБ, Аида Бидогаева родилась в 1970 году в Бурятии. В 1991 году с отличием окончила судебно-прокурорский факультет Свердловского юридического института. Трудовую деятельность начала с должности стажера, следователя прокуратуры Железнодорожного района Улан-Удэ. Проработала на различных должностях в органах прокуратуры до 2003 года.
В сентябре 2003 года стала судьей Железнодорожного райсуда Улан-Удэ, а уже в 2008 году была назначена заместителем председателя этого же суда по уголовным делам. С 2011 года - судья Верховного суда Бурятии.
В 2018 году Аиду Бидогаеву назначили на должность заместителя председателя ВС РБ, она возглавила Судебную коллегию по уголовным делам. В ноябре 2024 года была переназначена на эту же должность на второй 6-летний срок полномочий.
«Аида Бидогаева имеет большой опыт работы, стаж по юридической профессии составляет более 33 лет, из них в должности судьи свыше 21 года. Заслуженный юрист Республики Бурятия, награждена ведомственными наградами», - отметили в пресс-службе суда.
Напомним, ранее в течение 12 лет пост председателя Верховного суда Бурятии занимала Альбина Кириллова. В декабре 2024 года она ушла в отставку.
Как сообщили в пресс-службе ВС РБ, Аида Бидогаева родилась в 1970 году в Бурятии. В 1991 году с отличием окончила судебно-прокурорский факультет Свердловского юридического института. Трудовую деятельность начала с должности стажера, следователя прокуратуры Железнодорожного района Улан-Удэ. Проработала на различных должностях в органах прокуратуры до 2003 года.
В сентябре 2003 года стала судьей Железнодорожного райсуда Улан-Удэ, а уже в 2008 году была назначена заместителем председателя этого же суда по уголовным делам. С 2011 года - судья Верховного суда Бурятии.
В 2018 году Аиду Бидогаеву назначили на должность заместителя председателя ВС РБ, она возглавила Судебную коллегию по уголовным делам. В ноябре 2024 года была переназначена на эту же должность на второй 6-летний срок полномочий.
«Аида Бидогаева имеет большой опыт работы, стаж по юридической профессии составляет более 33 лет, из них в должности судьи свыше 21 года. Заслуженный юрист Республики Бурятия, награждена ведомственными наградами», - отметили в пресс-службе суда.
Напомним, ранее в течение 12 лет пост председателя Верховного суда Бурятии занимала Альбина Кириллова. В декабре 2024 года она ушла в отставку.
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