В Бурятии реализуется федеральный проект «Чистый воздух»

В Бурятии с 2024 года реализуется федеральный проект «Чистый воздух». Теперь он входит в национальный проект «Экологическое благополучие», реализуемого по указу Президента России Владимира Путина. В программу включены три населённых пункта республики – города Улан-Удэ и Гусиноозёрск, и пос. Селенгинск.

- 12 декабря было подписано Соглашение между Минприроды России и Минприроды Бурятии «О реализации регионального проекта «Чистый воздух» на территории Республики Бурятия», по которому предусмотрены мероприятия по снижению к 2030 году объема выбросов приоритетных загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 34,553 тыс. тонн, - сообщила министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева.

В частности, были утверждены планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в г. Улан-Удэ и г. Гусиноозерск на 2025 год. Сумма всех средств на мероприятия проекта «Чистый воздух» в 2025 году в Бурятии составит 376 миллионов рублей. Мероприятия проекта пройдут пока только в этих двух городах.

Отметим, что на реализацию всех мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ с 2025 по 2030 гг. Бурятия получит из федерального бюджета 22,3 миллиарда рублей. Из них 13 миллиардов рублей пойдут на реконструкцию электросетевого хозяйства Улан-Удэ.

На 2026 – 2027 гг. по линии Минэнерго России на реконструкцию электросетевого хозяйства в целях перевода на электроотопление предусмотрено 4,1 млрд рублей.

КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНИРУЮТСЯ В УЛАН-УДЭ В 2025 ГОДУ?

Чтобы воздух в Улан-Удэ стал чище, нужно, чтобы частные дома перестали топить жилье дровами или углем. Потому что каждую зиму примерно 45 тысяч домовладений только в Улан-Удэ топят свои печки. Для этого их переведут на электроотопление, но сначала перед этим в городе необходимо реконструировать электросети.

В 2024 году уже началась разработка проектной документации по реконструкции электрических сетей на Левом Берегу и в мкр. Забайкальский.

В 2025 году 160 частных домовладений жителей Улан-Удэ будут переведены полностью с угольного или печного отопления на электрическое. Им будут субсидировать затраты на приобретение, установку и монтаж электрического оборудования, приборов учета, систем отопления, техприсоединения к электрическим сетям. На это заложены средства в размере 38,765 миллионов рублей.

Угольная котельная МАОУ «Школа № 23» г. Улан-Удэ будет переведена на электрические котлы. В 2025 году разработают ПСД - на это заложено 400 тысяч рублей.

Котельная ООО «ВВС» в Улан-Удэ и котельная школы № 13 будут оснащены новым устройством очистки дымовых газов (электрофильтрами). На это предусмотрены средства в размере 20,306 миллиона рублей – на котельную ООО ВВС» и 20,625 миллиона рублей – на котельную школы № 13.

Всего же до 2036 года на электроотопление в Улан-Удэ должно перейти более 17 тыс. частных домовладений.

ЧТО БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНО В ГУСИНООЗЁРСКЕ В 2025 ГОДУ

Так, в этом году будет начато строительство системы центрального теплоснабжения поселка Первомайский в городе Гусиноозерск. Общая стоимость этих мероприятий – 263, 664 миллиона рублей на 2025 и 2026 годы. Заключение контракта с подрядчиком планируется до 26 мая.

Фото: Номер один