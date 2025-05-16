Политика и власть 16.05.2025 в 10:48

В Бурятии главы «горящих» районов получили нагоняй от прокурора

Местные власти принимают недостаточно мер для профилактики и борьбы с пожарами
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии главы «горящих» районов получили нагоняй от прокурора
Фото: прокуратура Бурятии
В прокуратуре Бурятии прошло межведомственное совещание по вопросам предупреждения и ликвидации природных пожаров в Баунтовском и Еравнинском районах. Его провел заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков.

Напомним, именно в этих районах сосредоточилось основное количество лесных пожаров в этом году. Еще вчера там действовало 20 очагов на общей площади свыше 50 тыс. га.

В ходе совещания представители прокуратуры отметили недостаточную профилактическую работу местных властей с населением, низкие показатели патрульно-контрольных групп, необходимость привлечения дополнительных сил и средств к ликвидации огня.

«Заместитель прокурора республики потребовал от ответственных должностных лиц обеспечить направление дополнительных ресурсов на ликвидацию природных пожаров, а также усилить превентивные меры для недопущения возникновения возгораний в результате неосторожного обращения с огнем», - сообщает надзорное ведомство.

По итогам совещания Дмитрий Хобраков объявил главам Баунтовского и Еравнинского районов предостережения о недопустимости нарушений закона. Они предупреждены об ответственности в случае непринятия надлежащих мер к обеспечению пожарной безопасности.
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