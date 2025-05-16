Миллиарды пошли в экономику

Сегодня в селе Бичура прошла 26-я внеочередная сессия районного Совета депутатов, участие в которой принял Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов.

Главным вопросом сессии стал отчет главы Бичурского муниципального района Марины Савельевой о результатах деятельности администрации за 2024 год и решении вопросов, поставленных перед ней Советом депутатов.

Прошедший год семьи открылся в Бичуре зажжением огня семейного очага и продолжился чередой мероприятий, которых только по теме сохранения семейных ценностей было проведено около ста. Активно район принимал участие и в республиканских мероприятиях, среди которых XIX Республиканские сельские спортивные игры и VIII Республиканская летняя спартакиада. Они проводились в Бичуре.

В деле поддержки участников СВО и заботы об их семьях активно работает благотворительный фонд «Бичура», который собрал на эти цели в 2024 году более двух миллионов рублей. Районная администрация выделила более миллиона рублей на материальную помощь семьям погибших.

В прошлом году в Бичурском районе на 15% вырос объем производства, львиная доля которого приходилась на топливную промышленность. Улучшились показатели розничной торговли, объема платных услуг и оборота общественного питания. Сельхозпроизводители также показали рост – почти 6% к уровню 2023 года. Бичурские хлеборобы, несмотря на погодные условия, стали лидерами в республике по сбору зерновых культур. В рейтинге по животноводству район находится в ТОП-5 лучших муниципалитетов.

Инвестиций в экономику района вложено более 6 млрд рублей, в основном – в развитие промышленности. Отмечался рост доходов как в бюджете, так и у населения. Расходы районной казны направлялись в основном на нужды социальной сферы. Улучшалась инфраструктура, ремонтировались учреждения, автобусами пополнялся автопарк.

Марина Савельева отметила и проблемные вопросы, в числе которых требующие ремонта автодороги и мосты местного значения, аварийное состояние школ в поселке Потанино и улусе Шибертуй, изношенность электросетевого хозяйства, техническое состояние ФАПов, свалки и другие вопросы.

В число же задач администрация Бичурского муниципального района ставит благоустройство территорий, контроль за выполнением работ по реконструкции моста через реку Бичура, ремонт и оснащение объектов культуры и многое другое. Одно из главных мероприятий текущего года – фестиваль «Бичурское раздолье». И стоит особо подчеркнуть, что в 2025 году район отмечает юбилей со дня своего образования. Бичурскому муниципальному району исполняется 90 лет.

Прослушав отчет, депутаты районного Совета признали работу главы Администрации Бичурского муниципального района Марины Савельевой удовлетворительной.

Фото: Народный Хурал Республики Бурятия