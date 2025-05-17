Жителям района Бурятии вместо поврежденного большегрузом поста построят объездную дорогу

Накануне от оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Еравнинского района поступило сообщение о том, что большегруз повредил мост через ручей Хурета.Для обустройства объездной дороги была привлечена обслуживающая дорожная организация ООО "МехСтрой" в составе 10 человек и 7 единиц техники. За сутки завезено 120 кубометров гравия, отсыпка дорожного полотна продолжается. Работы планируют завершить к исходу сегодняшнего дня.В настоящий момент проезд для всех видов транспорта осуществляется по руслу ручья. Информирование населения проведено. Противопожарная защита населённых пунктов обеспечена. Ситуация на контроле ГУ МЧС России по Бурятии.Фото: МЧС Бурятии