Политика и власть 17.05.2025 в 13:15

Жителям района Бурятии вместо поврежденного большегрузом поста построят объездную дорогу

Нормальное транспортное сообщение власти обещают вернуть уже сегодня
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Текст: Станислав Сергеев
Жителям района Бурятии вместо поврежденного большегрузом поста построят объездную дорогу
Накануне от оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Еравнинского района поступило сообщение о том, что большегруз повредил мост через ручей Хурета.

Для обустройства объездной дороги была привлечена обслуживающая дорожная организация ООО "МехСтрой" в составе 10 человек и 7 единиц техники. За сутки завезено 120 кубометров гравия, отсыпка дорожного полотна продолжается. Работы планируют завершить к исходу сегодняшнего дня. 

В настоящий момент проезд для всех видов транспорта осуществляется по руслу ручья.  Информирование населения проведено. Противопожарная защита населённых пунктов обеспечена. Ситуация на контроле ГУ МЧС России по Бурятии.

Фото: МЧС Бурятии

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